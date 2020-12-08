Епічна історія сталася вночі 7 грудня. Близько 1:00 ночі 24-річна мешканка Славути та її знайома вирішили скористатися послугою "тверезий водій" та викликала таксиста, який мав довезти її додому.

Таксист відвіз жінку та її подругу додому, але ключі від машини віддавати відмовився, повідомили у поліції Хмельницької області. Натомість зловмисник поїхав кататися містом.

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Порушника знайшли у Славуті, а Volkswagen Passat передали заявниці.

Нетверезий драйвер

Як стверджують слідчі, на виклик "тверезого водія" до жінки прибув 31-річний місцевий мешканець. Він сів за кермо іномарки та вправно виконав свою роботу. Через що потім чоловік вирішив вкрасти чужу автівку, невідомо.

Коли ж патрульні затримали зловмисника, вони побачили, що водій має явні ознаки сп'яніння. Проходити тест на драгері він відмовився, що задокументували копи.

Зазвичай в суді подібні протоколи служителі Феміди розглядають не на користь водія, тому, цілком ймовірно, його можуть позбавити прав.

Кримінальна справа

За фактом незаконного заволодіння транспортним засобом слідчі відкрили кримінальне провадження. Якщо чоловіка визнають винним у скоєнні злочину, йому загрожує від 3 до 5 років ув'язнення.

Досудове розслідування триває.