У місті Волочиськ на Хмельниччині ввечері 23 жовтня зіткнулися автівки Honda CR-V і ВАЗ 2101. В одній з машин перебувало двоє підлітків.

Що відомо про ДТП

Аварія трапилась на вулиці Незалежності. Про це повідомили в пресслужбі ДСНС.

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На місце аварії одразу прибули рятувальники. За допомогою гідравлічних ножиць надзвичайники витягли з авто двох пасажирів. Після цього водія ВАЗу та постраждалих забрали до карети "швидкої" і відвезли до Волочиської центральної райлікарні.

На жаль, у медзакладі підлітки померли. Їм було по 14 та 15 років.

Наразі правоохоронці з'ясовують обставини ДТП.

Зауважимо, Кабмін 21 жовтня схвалив Стратегію підвищення безпеки дорожнього руху до 2024 року. Відповідно до її проєкту, кількість смертей у ДТП має знизитися на 30%.

Приблизне місце ДТП: