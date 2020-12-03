У Хмельницькій області 2 грудня посадовець ДСНС у нетверезому стані збив пішохода на смерть. Драгер показав 2,18 проміле. Це сталось у селищі Білогір’я.

Водій не впорався з керуванням й наїхав на 54-річного пішохода, який йшов узбіччям неосвітленої ділянки дороги. У результаті ДТП чоловік, на жаль, помер на місці події. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

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За кермом Fiat був начальник державного пожежно-рятувального поста ГУ ДСНС у Хмельницькій області. Його вже затримали. Чоловіку загрожує тюрма від 3 до 8 років. Також заберуть "права" на 3 роки.

Трагедія сталась у вечірній час / Фото ДБР

Справу вестимуть слідчі Державного бюро розслідувань.

Важливо! В Україні з 25 листопада в Україні набули чинності зміни до Правил дорожнього руху (ПДР). Відтепер у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості пішоходи обов'язково мають використовувати світловідбивні елементи (стрічку, наклейку, жилет тощо) або бути в одязі, який має світловідбивні елементи. Правило поширюється і на пішоходів, що рухаються проїжджою частиною, і тих, що узбіччям.