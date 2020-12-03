На Хмельниччині посадовець ДСНС вбив людину: був п’яний й сів за кермо
У Хмельницькій області 2 грудня посадовець ДСНС у нетверезому стані збив пішохода на смерть. Драгер показав 2,18 проміле. Це сталось у селищі Білогір’я.
Водій не впорався з керуванням й наїхав на 54-річного пішохода, який йшов узбіччям неосвітленої ділянки дороги. У результаті ДТП чоловік, на жаль, помер на місці події. Про це повідомляє пресслужба ДБР.
Читайте також У Києві п’яний водій катався нічними вулицями без гуми на колесах
За кермом Fiat був начальник державного пожежно-рятувального поста ГУ ДСНС у Хмельницькій області. Його вже затримали. Чоловіку загрожує тюрма від 3 до 8 років. Також заберуть "права" на 3 роки.
Трагедія сталась у вечірній час / Фото ДБР
Справу вестимуть слідчі Державного бюро розслідувань.
Поділитися новиною