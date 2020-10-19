Голова однієї з сільських рад Ізяславського району Хмельницької області 19 жовтня попався на отриманні 15 тисяч доларів від місцевого жителя. За ці гроші він нібито обіцяв надати згоду на передачу землі у приватну власність.

Про затримання держслужбовця на гарячому повідомили у поліції України. Гроші він нахабно отримав у власному кабінеті.

Дивіться також Першого заступника мера на Луганщині спіймали на хабарі: деталі, фото

Як стверджують правоохоронці, сільський голова вимагав чималу суму за дозвіл на виготовлення документації про приватизацію земельної ділянки у 10 гектарів. Але річ у тому, що такі послуги державні органи мають робити безкоштовно.

1500 доларів за гектар

За даними слідства, підозрюваний хотів замкнути на собі вирішення земельних питань. Фактично за передачу 10 гектарів у приватну власність він отримав 15 тисяч доларів. Але розпорядитися цими грошима не зможе, оскільки під час їх передачі до кабінету сільського голови увірвалися поліцейські.



Одержання хабаря задокументували слідчі / Фото пресслужби поліції

Конфіскація майна та до 10 років тюрми

Затриманий чиновник фігурує у справі про одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Санкція такої статті передбачає від 5 до 10 років перебування за ґратами, а також конфіскацію майна.



Сільський голова отримав гроші у власному кабінеті / Фото пресслужби поліції

Покарання сільський голова може отримати лише якщо суд офіційно визнає його корупціонером.

В Україні із вироками за подібними провадженнями завжди знаходяться під питанням. Оскільки безліч хабарників вирішує проблеми із законом за допомогою підкупу слідчих чи суддів.

Втім, затримання напевне стане неприємним сюрпризом для корупціонера напередодні місцевих виборів 25 жовтня.