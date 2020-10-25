На Хмельниччині опитування Зеленського проводила 11-річна дівчинка: фото
У Хмельницькій області волонтеркою на всенародному опитуванні від Володимира Зеленського була 11-річна дівчинка. Законодавство дозволяє волонтерство дітей від 14 років, але з дозволу батьків.
На матір дитини вже склали протокол. Про це на брифінгу заявив глава Нацполіціі Ігор Клименко, пише 24 канал.
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Її 11-річна дочка проводила всенародне опитування від Зеленського.
"ХМ-Інсайд" уточнює, що інцидент трапився у місті Старокостянтинів. Неповнолітня дівчинка пропонувала відповісти на "5 питань від президента" на виході з виборчої дільниці №681420.
Водночас родичка дитини, яка перебувала неподалік, пояснила, що дівчинка лише допомагає їй проводити громадське опитування.
У Старокостянтинові 11-річна дівчинка проводила опитування від Зеленського / Фото "ХМ-Інсайд"
Нагадаємо, раніше повідомлялося про численні випадки залучення до всенародного опитування неповнолітніх. Більше про порушення під час проведення опитування читайте за посиланням.
Що відомо про всеукраїнське опитування?Його проведення ініціював президент – йому цікава думка українців щодо 5 важливих питань. За словами Зеленського, опитування матиме дуже важливе значення, але не юридичні наслідки. Перші результати обіцяють оприлюднити вже 26 жовтня.
Питання від президента Зеленського / Інфографіка 24 каналу
Реакція людей на питання про опитування Зеленського: дивіться відео