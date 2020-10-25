У Хмельницькій області волонтеркою на всенародному опитуванні від Володимира Зеленського була 11-річна дівчинка. Законодавство дозволяє волонтерство дітей від 14 років, але з дозволу батьків.

На матір дитини вже склали протокол. Про це на брифінгу заявив глава Нацполіціі Ігор Клименко, пише 24 канал.

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Її 11-річна дочка проводила всенародне опитування від Зеленського.

"ХМ-Інсайд" уточнює, що інцидент трапився у місті Старокостянтинів. Неповнолітня дівчинка пропонувала відповісти на "5 питань від президента" на виході з виборчої дільниці №681420.

Водночас родичка дитини, яка перебувала неподалік, пояснила, що дівчинка лише допомагає їй проводити громадське опитування.



У Старокостянтинові 11-річна дівчинка проводила опитування від Зеленського / Фото "ХМ-Інсайд"

Важливо! Відповідно до законодавства, діти можуть бути волонтерами. Однак є такі умови: вік від 14 років та дозвіл батьків або опікунів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про численні випадки залучення до всенародного опитування неповнолітніх. Більше про порушення під час проведення опитування читайте за посиланням.

Що відомо про всеукраїнське опитування? Його проведення ініціював президент – йому цікава думка українців щодо 5 важливих питань. За словами Зеленського, опитування матиме дуже важливе значення, але не юридичні наслідки. Перші результати обіцяють оприлюднити вже 26 жовтня. Його проведення ініціював президент – йому цікава думка українців щодо 5 важливих питань. За словами Зеленського, опитування матиме дуже важливе значення, але не юридичні наслідки. Перші результати обіцяють оприлюднити вже 26 жовтня.



Питання від президента Зеленського / Інфографіка 24 каналу

Реакція людей на питання про опитування Зеленського: дивіться відео