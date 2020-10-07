У Хмельницький області в'язень втік із колонії за 2 місяці до закінчення свого терміну. Його знайшли і засудили до ще чотирьох років ув'язнення.

39-річний чоловік був ув'язнений у Райківецькій колонії за майнові злочини. Про це повідомила прокуратура Хмельницької області.

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В'язень втік з тюрми, коли виконував підсобні роботи.

Як покарали чоловіка за втечу

Вже за кілька днів правоохоронці знайшли чоловіка і затримали в Городоцькому районі області. За втечу з колонії злочинця засудили ще до 4 років позбавлення волі.

Крім того, покарали і працівників виправної колонії, а саме винесли їм догани. Усе тому, що ті не забезпечили належного нагляду за засудженим.

Згідно з чинним законодавством, за втечу з колонії загрожує від 3 до 5 років ув'язнення.