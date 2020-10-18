У селі Копачівка, що у Волочиському районі Хмельницької області чадним газом отруїлася сім’я з 5 людей. Трьох дітей вже відправили до лікарні, їх стан – задовільний.

Інцидент стався в приватному житловому будинку через порушення правил експлуатації пічного опалення. Про це інформує пресслужба ДСНС у регіоні.

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Постраждали діти віком 11, 15 та 16 років. Вони у задовільному стані у лікарні. Водночас про стан дорослих не повідомляється.

Копачівка, де ледь не трапилось непоправне: карта

Зверніть увагу! Для того, щоб запобігти виникненню надзвичайних подій в опалювальний сезон, необхідно очищати димоходи та печі від сажі. Крім того, біля кожної печі перед топковим отвором на горючій підлозі слід прибити металевий лист.



Також не слід застосовувати для обігріву приміщень несертифіковані та саморобні нагрівальні прилади.

Чадний газ – "тихий вбивця": коротко про його небезпеку

Головною умовою існування чадного газу є брак кисню. Тобто він може накопичуватися лише тоді, коли у приміщенні вщент закриті вікна та двері, погано працює вентиляція або забиті димарі.

Чадний газ є безбарвним і не має запаху, тому його ще називають "тихим убивцею". І саме через це визначити рівень його концентрації у приміщенні можна лише за допомогою спеціальних приладів.

Потрапляючи у кров, чадний газ сполучається з гемоглобіном та робить його нездатним розносити кисень по організму. Через це людина гине, як від задухи.



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