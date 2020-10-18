На Хмельниччині чадним газом отруїлися 5 людей, серед них – 3 дітей: що відомо
У селі Копачівка, що у Волочиському районі Хмельницької області чадним газом отруїлася сім’я з 5 людей. Трьох дітей вже відправили до лікарні, їх стан – задовільний.
Інцидент стався в приватному житловому будинку через порушення правил експлуатації пічного опалення. Про це інформує пресслужба ДСНС у регіоні.
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Постраждали діти віком 11, 15 та 16 років. Вони у задовільному стані у лікарні. Водночас про стан дорослих не повідомляється.
Копачівка, де ледь не трапилось непоправне: карта
Чадний газ – "тихий вбивця": коротко про його небезпеку
Головною умовою існування чадного газу є брак кисню. Тобто він може накопичуватися лише тоді, коли у приміщенні вщент закриті вікна та двері, погано працює вентиляція або забиті димарі.
Чадний газ є безбарвним і не має запаху, тому його ще називають "тихим убивцею". І саме через це визначити рівень його концентрації у приміщенні можна лише за допомогою спеціальних приладів.
Потрапляючи у кров, чадний газ сполучається з гемоглобіном та робить його нездатним розносити кисень по організму. Через це людина гине, як від задухи.
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