Жорстка аварія сталася на трасі Житомир – Чернівці. Біля села Скаржинці Ярмолинецького району Хмельницької області вночі 13 листопада лоб у лоб зіткнулися дві Skoda Octavia.

Про жахливі наслідки аварії повідомили у поліції Хмельниччини. Через ДТП загинули 42-річний водій одного з легковиків, а також 32-річний пасажир іншого.

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Травмованих людей з понівечених машин діставали рятувальники ДСНС.

Постраждали діти

Медики швидкої госпіталізували водія однієї Skoda Octavia, а також 36-річну жінку та двох дітей. Обом з них 6 років.



Постраждалих витягували рятувальники / Фото пресслужби поліції Хмельницької області

Всі травмовані отримали ушкодження різного ступеню важкості. Чи загрожують травми їхньому життю, невідомо.

На місці аварії працювали слідчі. Вони відкрили кримінальну справу за фактом порушення правил дорожнього руху, яке призвело до загибелі людей.

Всі обставини ДТП наразі невідомі.



У ДТП на Хмельниччині постраждали 4 осіб / Фото пресслужби поліції Хмельницької області