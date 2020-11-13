ДТП, в якій постраждали діти, сталася зранку 13 листопада на вулиці Кам'янецькій у Хмельницькому. Внаслідок події отримали травми 8-річна дівчинка та старший її на рік хлопчик.

Про аварію, яка трапилася на нерегульованому пішохідному переході, повідомили у поліції Хмельницької області. Правоохоронці стверджують, що за кермом автобуса перебував 36-річний чоловік.

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За попередніми даними, він був тверезим.

Що відомо про ДТП зі школярами у Хмельницькому

Аварія сталася близько 8:00 ранку. Третьокласниця разом з учнем четвертого класу переходили дорогу по нерегульованому переходу. У цей час дітей збив автобус MAN.

Ніхто з пасажирів транспортного засобу не постраждав, а от школярів від удару відкинуло на кілька метрів.

Внаслідок ДТП дівчинку з переламами кісток госпіталізували до міської дитячої лікарні. Хлопчику надали допомогу на місці події.

За фактом події поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху.

Через що саме відбулася аварія, з'ясовуватимуть слідчі.

Як покарають водія автобусу

Якщо винним у скоєнні аварії визнають водія транспортного засобу, його можуть оштрафувати суму від 3400 до 8500 гривень. Крім цього, санкція статті передбачає до 2 років виправних робіт, до пів року арешту або до 3 років обмеження волі.