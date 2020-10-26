Жахлива аварія сталася близько 14:00 на проспекті Миру на околиці Хмельницького. Власник Daewoo Espreso зачепив ВАЗ-21099, який вилетів на зустрічну смугу та зіткнувся із Lada Kalina.

Внаслідок ДТП водії обох легковиків російського автопрому отримали травми. Їх госпіталізували до лікарні медики "швидкої", повідомляє поліція Хмельницької області.

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Як стверджують правоохоронці, водій старенького Daewoo не впорався з керуванням та спричинив важке ДТП.

Що відомо про зіткнення трьох авто у Хмельницькому

За попередніми даними, ВАЗ-21099, який належить жителю селища міського типу Стара Синява, не впорався із керуванням через зіткнення із Daewoo. Уникнути лобового удару із Kalina він вже не міг. Судячи з фотографії з місця аварії, удар був серйозним. Lada відкинуло через одну смугу аж на тротуар.

Вже після скоєння аварії водій Daewoo вибіг зі салону та втік з місця пригоди. Наразі його розшукують правоохоронці.

Як покарають порушника правил

За фактом ДТП із постраждалими правоохоронці мають відкрити кримінальну справу. Її повна кваліфікація залежить від ступеню важкості травм постраждалих. Якщо лікарі дійдуть висновків про легкі ушкодження, провадження можуть перевести в адміністративне. В інакшому випадку власника Daewoo можуть засудити до 10 років позбавлення волі. До того ж за втечу з місця аварії йому можуть додати звинувачення у залишенні в небезпеці.