У Службі безпеки України заявили про створення у Хмельницькому фейкової міської ради. Її організатори обрали "главу" і "депутатів" псевдоутворення та навіть "ліквідували" чинний орган місцевого самоврядування.

Що відомо про фейкову міську раду

Метою утворення фальшивого органу було "розхитування суспільно-політичної ситуації у регіоні", повідомляє пресслужба СБУ.

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До групи входили 10 людей. Вони провели збори, дна яких створили так званий "орган місцевого самоврядування "Хмельницьку міську раду".

Далі обрали "главу" і "депутатів" псевдоутворення.

Після цього проголосили за ліквідацію чинного органу місцевого самоврядування – Хмельницької міської ради,

– пишуть у СБУ.

Також фігуранти справи розробили й підписали установчі документи для того, аби надати фейковому органу легітимності.

Організатор групи на своїй сторінці у соцмережах поширював інформацію із закликами приєднатися до них, щоб здійснювати "реальне" місцеве самоврядування.

Що кажуть правоохоронці