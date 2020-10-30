У Хмельницькому створили фейкову міськраду, яка "ліквідувала" справжню
У Службі безпеки України заявили про створення у Хмельницькому фейкової міської ради. Її організатори обрали "главу" і "депутатів" псевдоутворення та навіть "ліквідували" чинний орган місцевого самоврядування.
Що відомо про фейкову міську раду
Метою утворення фальшивого органу було "розхитування суспільно-політичної ситуації у регіоні", повідомляє пресслужба СБУ.
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До групи входили 10 людей. Вони провели збори, дна яких створили так званий "орган місцевого самоврядування "Хмельницьку міську раду".
Далі обрали "главу" і "депутатів" псевдоутворення.
Після цього проголосили за ліквідацію чинного органу місцевого самоврядування – Хмельницької міської ради,
– пишуть у СБУ.
Також фігуранти справи розробили й підписали установчі документи для того, аби надати фейковому органу легітимності.
Організатор групи на своїй сторінці у соцмережах поширював інформацію із закликами приєднатися до них, щоб здійснювати "реальне" місцеве самоврядування.
Що кажуть правоохоронці
- Під час обшуків у будинках фігурантів та за місцем проведення фейкових установчих зборів правоохоронці виявили документи, які підтверджують протиправну діяльність.
- За даним фактом розпочали кримінальне провадження.