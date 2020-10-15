На засіданні Харківської обласної ради 15 жовтня було гаряче. У ній взяв участь очільник ОДА Олексій Кучер, який зумів за кілька хвилин посваритися з кількома депутатами. Крики та лайка, від якої в'януть вуха, продовжувались близько 5 хвилин.

Причиною такої поведінки і Кучера, і депутатів області стали звинувачення одне одного у ситуації з коронавірусом в регіоні. Все почалося із того, що заступник голови облради Володимир Скоробагач звернувся до заступника Кучера – керівника штабу з протидії коронавірусу Тараса Пастуха, пише "Depo.Харків".

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Так, він сказав йому, що в області катастрофічна ситуація через нібито погану роботу Департаменту охорони здоров'я ОДА.

"Робота провалена, однозначно. І все, що ви говорите в майбутньому будете робити, - це все х**ня чистої води. Відписка. Я вважаю, що потрібно вживати рішучих заходів, створити штаб. Нехай його очолить губернатор нашої області", – сказав Скоробагач Пастуху.

Втім, відповісти Скоробагачу вирішив сам очільник ОДА Кучер. Він підвищив тон та з лайкою відповів на звинувачення, адресовані його заступнику.

Х**ню це ви зараз городите. Тому що ніяких немає абсолютно конкретних прикладів, які говорили про те, що у нас в Департаменті хаос. Конкретні прошу приклади... Ви зараз говорите, що в нас мало ліжок? Так! Що стіни пошарпані? Так! Що ви робили 5 років, щоб була інша ситуація? Н**ера не робили разом з Булахом на пару. Тепер ви починаєте тут комусь пред'являти претензії,

– сказав Кучер.

Він додав, що саме облдержадміністрація зараз дбає, аби у регіоні вистачало всього для порятунку людей. Кучер також крикнув, що все, що роблять депутати – це займаються балаканиною.

Після цього Скоробагач підійшов до Кучера і розмова перейшла на крики.

"Ви нічого не приймаєте, тільки др**ите! Керівника Департаменту пів року на роботі нема! Взагалі нічого нема", – кричав Скоробагач.

Після цієї перепалки Кучер звернувся до депутата Харківської облради Булаха і у відповідь на його звинувачення про хаос у департаменті охорони здоров’я обізвав його "трутнем".

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