Міністр охорони здоров'я Максим Степанов обурився відмовою мережі торговельних центрів "Епіцентр" дотримуватися карантину вихідного дня. Очільник МОЗ закликав уряд відреагувати на таку позицію компанії.

Після запровадження карантину вихідного дня "Епіцентр" у інстаграмі заявив про введення "72-годинної п'ятниці". На брифінгу 12 листопада Степанов засудив таку реакцію компанії, пише 24 канал.

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Хочете "покуражитися"? Зробити фарс на здоров'ї людей? То поїхали зі мною в реанімацію! "Покуражтесь" перед людьми, які помирають кожного дня, які лежать у реанімації. "Покуражтесь" перед лікарями, які роблять все, щоб зберегти життя людей. Такий вам кураж потрібен?

– обурився Степанов.

Що сказали в "Епіцентрі"

"Епіцентр" заявив, що попри рішення Кабміну компанія не дотримуватиметься карантину вихідного дня. У торговій мережі зауважили, що продукти та ліки у них продаються: "завозимо пальне".

Головне про карантин вихідного дня

Карантин вихідного дня діятиме вже 14 – 15 листопада. Він триватиме 3 тижні.

Обмеження передбачають заборону діяльності закладів харчування, торговельних центрів, культурних закладів, спортзалів, фітнес-центрів, готелів та хостелів.

На вихідних працюватимуть лише аптеки, продуктові магазини, АЗС та фінзаклади для населення.

Зауважимо, українські підприємці засудили введення такого обмеження. Все тому, що на вихідних ресторатори та кінотеатри отримують половину виторгу за тиждень.



Обмеження карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу