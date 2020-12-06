Україна має намір вирішувати конфлікт на Донбасі лише дипломатичним шляхом. Але, якщо наказ наступати буде, українські воїни його виконають. Водночас постає питання, чи буде така команда.

Українські воїни готуються до наступу

Як зауважив головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, зараз Збройні сили готуються до наступу в урбанізованій місцевості, оскільки є зобов'язаними успішно діяти в будь-якій ситуації. Про це очільник української армії заявив у коментарі виданню "Факти".

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"Моє завдання як головнокомандувача – щоб солдат освоїв всі види бою та знав, як діяти для досягнення конкретних цілей і виконання конкретних завдань", – підкреслив Хомчак.

Військові ніколи не підуть проти народу

Він наголосив, слід розуміти, що армія – це інструмент в руках політиків, яких обирає народ. Але військові ніколи не будуть проти народу. Та ніколи не виконають незаконний наказ – про це чітко сказано в Конституції.

"Сьогодні наша мета – захистити незалежність та територіальну цілісність країни", – підсумував головнокомандувач ЗСУ.

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Хомчак також припустив, що Росії теоретично може вдатися повномасштабний наступ на Донбасі. Але у такому разі українці влаштують росіянам справжнісінький терор – тактику випаленої землі. Головнокомандувач додав, що військова операція повинна мати мету, але цього в Росії немає.