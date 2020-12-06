На озброєння ЗСУ до кінця 2021 року надійдуть українські ракетні комплекси "Нептун". Вони будуть призначені для захисту морського узбережжя.

Загалом відповідних дивізіонів потрібно 5. Про це повідомив начальник Генерального штабу ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак в інтерв'ю "Апострофу".

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Начальник Генштабу ЗСУ зазначив, що спочатку "Нептун" хотіли внести у державне оборонне замовлення 2020 року. Проте згодом повідомили що у 2020 році їх не буде і, "дай Бог, щоб їх взагалі взяли на озброєння", сказав Хомчак.

"Наступного року будуть завдання щодо закупівлі "Нептунів", щоб ми отримали один дивізіон", – повідомив генерал-полковник. Водночас він додав, окрім виготовлення, потрібно, щоб для дивізіону передбачили:

командування,

розташовування,

забезпечення комплектувальними.

Також Руслан Хомчак зазначив, що повинен навчити персонал, зокрема й відпрацювати для них пункти постійної дислокації, місця маневру, розгортання, стартові позиції та завдання.

Я повинен мати для них сучасні засоби розвідки, щоб вони вразили ціль на відстані у 200 – 280 кілометрів. Тобто, ви розумієте скільки потрібно провести заходів. Просто виїхати з воріт підприємства – це ні про що,

– розповів глава Генштабу.

Генерал-полковник заявив про наявність 6 пускових установок. Проте він наголосив, що це не означає, що вони одразу зможуть ефективно захищати узбережжя України.

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