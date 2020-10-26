Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак ініціював перевірку через оприлюднення службових документів, які містять його особисті дані. Також він заперечив заяву про надання йому третьої службової квартири.

В інформаційному просторі поширюють маніпулятивні повідомлення, які дискредитують керівництво Збройних Сил України. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

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У повідомленні вказано, що Хомчак не порушував житлове законодавство. Усі дані про його нерухомість зазначені у деклараціях.

Довідка. Музикант Тарас Тополя звинуватив Руслана Хомчака в тому, що він начебто отримав 3 службове житло. Детальніше про це – читайте тут.

Зокрема, головнокомандувач ЗСУ повернув Міністерству оборони виділену йому штатно-посадову нерухомість.

Отримані від держави житлові квадратні метри за попередніми місцями служби повернуто Міноборони. Навіть з більшою площею. Не впевнений, що хтось так робив до мене,

– йдеться у заяві.

За даними Генерального штабу ЗСУ, клопотання про отримання службового житла надали Міністру оборони. Також у повідомленні вказано, що поширення неправди чи її умисне викривлення не звільняє від відповідальності. Через це Хомчак вже призначив службову перевірку.

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"Сподіваюся на порядність лідерів громадських думок та подальшу об'єктивність, неупередженість і дотримання професійної етики представниками ЗМІ", – зазначено у дописі.