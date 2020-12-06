Україна переможе у війні з Росією тоді, якщо поверне всі свої окуповані території. Однак на країну чекатиме велика робота над світоглядом людей з цих регіонів.

Українські прикордонники насамперед мають повернутись на колишні кордони Донецької та Луганської областей з Російською Федерацією. Таку думку в інтерв'ю виданню "Факти" озвучив головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак.

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"Над світоглядом людей, які перебували в окупації, доведеться працювати не рік і не два. Російська пропаганда робить свою справу. Діти, яким було на початку війни 5 років, сьогодні – вже підлітки, які точно не налаштовані на життя в Україні. Ті, хто народився там за цей час, не знають, як і чим живе наша країна", – зазначив він.

За його словами, змінити свідомість жителів окупованих територій буде можливо лише через декілька поколінь. Однак зробити це реально.

Досвід Німеччини

Він розповів, що служив в групі радянських військ у Німеччині, був свідком падіння Берлінської стіни і об'єднання німців. Однак місцеві жителі досі кажуть, що вони різні.

Тобто вже пройшло 30 років, після падіння стіни народилося друге покоління, а ментально частина країни ще не змінилася. Але Німеччина над цим працює,

– сказав головнокомандувач ЗСУ.

Також додав: "Наші політики теж вміло поділяли Україну. Вона різна – історично, географічно, ментально, вона різномовна. Скоро ми будемо відзначати 30 річницю незалежності, але сформулюйте мені ідею, яка об'єднує українську націю, яка буде зрозуміла і підійде буквально всім".