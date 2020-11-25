Андрій Антоненко багато зробив для української армії та заслужив на повагу. Він є одним із підозрюваних у справі вбивства журналіста Павла Шеремета.

Свою особисту позицію щодо справи Шеремета начальник Генерального штабу Руслан Хомчак озвучив на зустрічі з журналістами, пише 24 канал.

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Хомчак сказав, якщо Антоненко дійсно винен, то має понести заслужене покарання, однак для цього потрібні надійні докази.

Наша позиція по Антоненку: наскільки мені відомо, це, дійсно, фігура, яка зіграла, скажімо так, значну роль і заслужила повагу,

– заявив головнокомандувач ЗСУ

Водночас Хомчак наголосив, що у разі невинуватості Антоненка перед ним мають вибачитися. Глава Генштабу додав, що не може оцінювати якість доказів, зібраних у справі Антоненка, і для цього є слідчі.

Справа Шеремета: головне

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року. Його підірвали в автомобілі, що належав власниці "Української правди" Олені Притулі. Про розслідування вбивства довго не було відомо жодних деталей. Через 3 роки, у грудні 2019-го правоохоронці затримали 3 підозрюваних: волонтерку, військового медика, ветерана й музиканта. Їм оголосили підозру і відправили до СІЗО.

Кого підозрюють у вбивстві журналіста:

військового Сил спеціальних операцій ЗСУ та музиканта Андрія Антоненка;

волонтерку й дитячого хірурга Юлію Кузьменко;

військового медика Яну Дугарь.

Усі вони свою провину заперечують, більшість українців також їх захищають. Річ у тім, що безліч доказів слідства адвокати з легкістю спростовують.