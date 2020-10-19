Хорватський сценарій щодо повернення територій: що може взяти для себе Україна
Віцепрем’єр і водночас міністр із питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков вважає, що хорватський досвід реінтеграції та деокупації буде дуже корисним для України. Щоправда, за його словами, в Україні точно буде своя модель реінтеграції, і вона не може бути ні хорватською, ні будь-якою іншою.
У чому полягає хорватський досвід
Про це Резніков розповів у коментарі виданню ZN.UA. Він пригадав, що 90% мирного хорватського населення, зокрема армія, були проти мирної реінтеграції. Вони вважали, що повинні і далі рухатися військовим шляхом після відомих операцій "Блискавка" та "Буря".
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Але є нюанси. Ці дві успішні операції, що забезпечили військову реінтеграцію, проводили в анклавах, не на межі з Сербією. У цьому полягає різниця. А рішення про мирну реінтеграцію стосувалося хорватського Подунав'я, що межує з Сербією – тоді державою-агресором,
– зауважив посадовець.
За його словами, президент Туджман прекрасно розумів, що це зовсім інша ситуація, і що у разі військового звільнення цих територій може бути набагато більше жертв.
"Перемовини точно завжди є найкращим шляхом. Будь-яка війна закінчується перемовинами, і будь-яка війна протікає з використанням перемовин", – наголосив Резніков.
Хорватський сценарій і Україна
Віце-прем’єр додав, що не можна порівнювати досвіди звільнених хорватських територій військовим і мирним шляхом. Щодо останнього передусім мовиться про Подунав’я.
"Практично всі серби, які проживали у відвойованих анклавах, поїхали звідти. Тому сьогодні там – більше монолітне хорватське населення. У нас же не стоїть завдання, щоб частина населення якоїсь національної приналежності кудись пішла. У нас – багатонаціональна і багатоконфесійна країна, в якій проживає понад сто народностей і національностей", – констатував чиновник.
На цьому тілі він підкреслив, що Україна та Хорватія мають різні стартові позиції, і в України вони – кращі. Зокрема, в Україні немає жодного прикладу масової різанини, знищення мирного населення, як це було в Хорваті та інших країнах колишньої Югославії.
"Росія напала на Україну, але серед населення України немає релігійних конфліктів, є ідеологічні розбіжності. На окупованих територіях в головах сьогодні – пропагований Росією Радянський Союз. А основна частина України рухається прозахідним курсом. Ось де у нас сьогодні відмінності", – зазначив представник української влади.
На його переконання, легше виправити відмінність через освіту, нормальний спосіб життя тощо. Тобто, слід перевиховати тамтешнє населення та вибити з їхніх голів СРСР.
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Реінтеграцію у Хорватію ще не завершили
За словами Резнікова, у Хорватії 25 років тому закінчилася війна, а вони продовжують розмінування, яке триватиме ще до 2026 року. Це теж означає, що реінтеграція – не завершена. Більш того, у них останній трагічний випадок підриву на міні був в 2019-м", – розповів віцепрем’єр.
Відтак, він робить висновок, що твердження про можливість реінтеграції за рік – два – це від нерозуміння. Щоправда, відновлення конституційного ладу є можливим.
Так, у Хорватії, наприклад, діяла перехідна адміністрація з мандатом Радбезу ООН. Її очільником був американський генерал Жак Поль Кляйн. Він ухвалював всі основні рішення і, маючи батальйон миротворців, забезпечував режим перехідного періоду та впровадження цікавого досвіду – перехідної поліції.
І ці "перехідні" спільні, плюс третій учасник – представник миротворчої місії, поліцейські патрулі забезпечували громадський порядок на території, що підлягає реінтеграції. Тривало це до проведення місцевих виборів і повноцінного відновлення конституційного ладу,
– констатував Резніков.
Що таке хорватський сценарій: головне
- Мирний хорватський сценарій передбачає спільне патрулювання. Тобто, мовиться про ідею, яку колись зреалізували в хорватському місті Вуковар у межах врегулювання конфлікту в Хорватії.
- До цього підрозділи Югославської народної армії фактично зруйнували місто. Також тут військовослужбовці ЮНА та сербські добровольці влаштували так звану Вуковарську різанину – масову страту хорватських військовополонених на території місцевого госпіталю.
- Кількома роками пізніше, після ліквідації хорватською армією сепаратистського анклаву Сербська Країна, почалася мирна реінтеграція Вуковара до складу Хорватії.
- В межах цих процесів Хорватія провела амністію для учасників бойових дій, а також було організовано так звану перехідну поліцію, в якій серби та хорвати служили на паритетних засадах. Вони й організували спільне патрулювання вулиць міста. Цікаво, що в перехідній поліції повинні були служити люди, які не брали участь у бойових діях.
- Однак варто пам'ятати, що мирному врегулюванню в Хорватії передувала військова операція.
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Основне про війну у Хорватії
- Після того, як у 1991 році Хорватія оголосила незалежність, сербське населення країни намагалося створити свою державу на її території, щоб не виходити зі складу Югославії. Хорватія це розцінила як спробу включення своїх територій до складу Сербії.
- Спочатку війна велася між силами Югославської народної армії, хорватськими сербами та хорватськими поліцейськими. Керівництво Югославії силами федеральної армії спробувало зберегти Хорватію у складі країни.
- Під час розпаду Югославії на території Хорватії було створено самопроголошену державу сербів – Республіка Сербська Країна. Потім почалася боротьба між хорватською армією та армією країнських сербів. Загалом конфлікт супроводжувався взаємними етнічними чистками сербського та хорватського населення.
- У 1992 році було підписано угоду про припинення вогню, і було визнання Хорватії як суверенної держави. Зрештою до Хорватії ввели миротворчі війська ООН, внаслідок чого конфлікт набув уповільнений, осередковий характер.
- У 1995 році армія Хорватії провела дві великі наступальні операції, в результаті яких значна частина території РСК перейшла під хорватський контроль.
- Війна закінчилася підписанням Ердутської і Дейтонської угод, згідно з якими Східна Славонія увійшла до складу Хорватії в 1998 році.
- В результаті війни Хорватія здобула незалежність і збереження своєї територіальної цілісності. У Хорватії для позначення конфлікту використовують термін Вітчизняна війна, рідше Сербська агресія. У Сербії найчастіше цей конфлікт називають Війна в Хорватії або Війна в Країні.