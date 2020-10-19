Віцепрем’єр і водночас міністр із питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков вважає, що хорватський досвід реінтеграції та деокупації буде дуже корисним для України. Щоправда, за його словами, в Україні точно буде своя модель реінтеграції, і вона не може бути ні хорватською, ні будь-якою іншою.

У чому полягає хорватський досвід

Про це Резніков розповів у коментарі виданню ZN.UA. Він пригадав, що 90% мирного хорватського населення, зокрема армія, були проти мирної реінтеграції. Вони вважали, що повинні і далі рухатися військовим шляхом після відомих операцій "Блискавка" та "Буря".

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Але є нюанси. Ці дві успішні операції, що забезпечили військову реінтеграцію, проводили в анклавах, не на межі з Сербією. У цьому полягає різниця. А рішення про мирну реінтеграцію стосувалося хорватського Подунав'я, що межує з Сербією – тоді державою-агресором,

– зауважив посадовець.

За його словами, президент Туджман прекрасно розумів, що це зовсім інша ситуація, і що у разі військового звільнення цих територій може бути набагато більше жертв.

"Перемовини точно завжди є найкращим шляхом. Будь-яка війна закінчується перемовинами, і будь-яка війна протікає з використанням перемовин", – наголосив Резніков.

Хорватський сценарій і Україна

Віце-прем’єр додав, що не можна порівнювати досвіди звільнених хорватських територій військовим і мирним шляхом. Щодо останнього передусім мовиться про Подунав’я.

"Практично всі серби, які проживали у відвойованих анклавах, поїхали звідти. Тому сьогодні там – більше монолітне хорватське населення. У нас же не стоїть завдання, щоб частина населення якоїсь національної приналежності кудись пішла. У нас – багатонаціональна і багатоконфесійна країна, в якій проживає понад сто народностей і національностей", – констатував чиновник.

На цьому тілі він підкреслив, що Україна та Хорватія мають різні стартові позиції, і в України вони – кращі. Зокрема, в Україні немає жодного прикладу масової різанини, знищення мирного населення, як це було в Хорваті та інших країнах колишньої Югославії.

"Росія напала на Україну, але серед населення України немає релігійних конфліктів, є ідеологічні розбіжності. На окупованих територіях в головах сьогодні – пропагований Росією Радянський Союз. А основна частина України рухається прозахідним курсом. Ось де у нас сьогодні відмінності", – зазначив представник української влади.

На його переконання, легше виправити відмінність через освіту, нормальний спосіб життя тощо. Тобто, слід перевиховати тамтешнє населення та вибити з їхніх голів СРСР.

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Реінтеграцію у Хорватію ще не завершили

За словами Резнікова, у Хорватії 25 років тому закінчилася війна, а вони продовжують розмінування, яке триватиме ще до 2026 року. Це теж означає, що реінтеграція – не завершена. Більш того, у них останній трагічний випадок підриву на міні був в 2019-м", – розповів віцепрем’єр.

Відтак, він робить висновок, що твердження про можливість реінтеграції за рік – два – це від нерозуміння. Щоправда, відновлення конституційного ладу є можливим.

Так, у Хорватії, наприклад, діяла перехідна адміністрація з мандатом Радбезу ООН. Її очільником був американський генерал Жак Поль Кляйн. Він ухвалював всі основні рішення і, маючи батальйон миротворців, забезпечував режим перехідного періоду та впровадження цікавого досвіду – перехідної поліції.

І ці "перехідні" спільні, плюс третій учасник – представник миротворчої місії, поліцейські патрулі забезпечували громадський порядок на території, що підлягає реінтеграції. Тривало це до проведення місцевих виборів і повноцінного відновлення конституційного ладу,

– констатував Резніков.

Що таке хорватський сценарій: головне

Мирний хорватський сценарій передбачає спільне патрулювання. Тобто, мовиться про ідею, яку колись зреалізували в хорватському місті Вуковар у межах врегулювання конфлікту в Хорватії.

у межах врегулювання конфлікту в Хорватії. До цього підрозділи Югославської народної армії фактично зруйнували місто. Також тут військовослужбовці ЮНА та сербські добровольці влаштували так звану Вуковарську різанину – масову страту хорватських військовополонених на території місцевого госпіталю.

– масову страту хорватських військовополонених на території місцевого госпіталю. Кількома роками пізніше, після ліквідації хорватською армією сепаратистського анклаву Сербська Країна, почалася мирна реінтеграція Вуковара до складу Хорватії.

В межах цих процесів Хорватія провела амністію для учасників бойових дій, а також було організовано так звану перехідну поліцію, в якій серби та хорвати служили на паритетних засадах. Вони й організували спільне патрулювання вулиць міста. Цікаво, що в перехідній поліції повинні були служити люди, які не брали участь у бойових діях.

в якій серби та хорвати служили на паритетних засадах. Вони й організували спільне патрулювання вулиць міста. Цікаво, що в перехідній поліції повинні були служити люди, які не брали участь у бойових діях. Однак варто пам'ятати, що мирному врегулюванню в Хорватії передувала військова операція.

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