У Бердянську, що на Запоріжжі, школярі підпалили друга, бо хотіли зняти "круте" відео в інстаграм. Хлопець потрапив до реанімації.

Хлопчик заради відео погодився на підпал. Про це повідомили у пресслужбі поліції Запорізької області.

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Відтак двоє друзів облили юнака спиртом та підпалили. Процес знімали на телефон. Потім вогонь загасили у ванній, а хлопця відвели додому.

Який стан постраждалого

Вдома мати дитини викликала швидку. Хлопчика забрали до реанімації, адже у нього виявили опіки 2 ступені 30% тіла.

Підлітки стверджують, що не розрахували, що вогонь може спричинити опіки.

Що загрожує хлопцям

Правоохоронці провели з батьками хлопців профілактичну бесіду. Крім того, відкрили кримінальне провадження. Відтак підліткам загрожують виправні роботи або ув'язнення до 3 років.