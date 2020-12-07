Поліцейські з Чернівецької області провели вдалу операцію з інсценування викрадення чоловіка та затримання ймовірного організатору злочину. Ним виявився 50-річний фермер із Хмельницької області.

За даними слідства, зловмисник хотів отримати 150 тисяч доларів викупу, після чого втекти з України. Крім того, у планах чоловіка було і надалі викрадати аграріїв, повідомили у пресслужбі поліції України.

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Запобігти реальному викраденню постраждалого копи змогли після того, як дізналися про підготовку до злочину.

Як затримали підозрюваного

Правоохоронці дізналися, кого саме незабаром можуть викрасти заради отримання викупу, а також встановити ймовірну особу організатора злочину. На той час він підшукував чоловіка, який мав сформувати угрупування для виконання замовлень. "Крадівником" виступив поліціянт.

Під час розслідування копи задокументували злочинні плани фермера з викрадення не тільки підприємця з Чернівців, але й з Хмельницької та Вінницької областей.

Щоб запобігти злочину, правоохоронці провели спецоперацію. Аграрія, якого мали захопити силоміць, за його згодою відвезли до складського приміщення та сфотографували. Після цього мешканець Хмельниччини надіслав родичам потерпілого відео з вимогами сплатити викуп.

Одразу після цього його затримали бійці КОРДу за підозрою в незаконному позбавленні волі або викраденні людини, а також вимаганні грошей.

Якщо суд визнає фігуранта винним, йому загрожує до 7 років ув'язнення.