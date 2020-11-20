МОЗ України може рекомендувати ввести обмеження на кількість людей у храмах. Наближаються свята, тому надзвичайно важливо мінімалізувати ризик зараження коронавірусом у церквах.

Прем'єр Денис Шмигаль провів зустріч із представниками Всеукраїнської ради церков. Окрім того, на зустрічі були присутні представники Кабміну. Зокрема, заступник очільника МОЗ Віктор Ляшко. Про це повідомляє Урядовий портал. Зверніть увагу Чи будуть в Україні вакцинувати перехворілих на COVID-19: в МОЗ пояснили ситуацію Що сказав Шмигаль Україна наближається до важливих релігійних свят. Зокрема, Різдва, Хануки, Святого Миколая та Водохреща.

У такий період у храмах може виникати велике скупчення людей.

Владі та церкві необхідно вжити спільні заходи, щоб мінімалізувати кількість заражених.

Уряд розробляє механізм підтримки релігійних організацій. Що сказав Ляшко У майбутньому МОЗ готове розглянути норму щодо обмежень кількості людей у храмах на метр квадратний площі будівлі.

Локдаун вихідного дня зможе сповільнити темп розповсюдження коронавірусу. Це дозволить змоделювати карантинні норми для зимових свят. Зауважте! За добу 19 листопада в Україні виявили у 14 575 людей. Детальніше про ситуацію з COVID-19 в Україні читайте тут.