Ймовірно, що найближчим часом українці зможуть побачити кілька кадрових змін в уряді. Кому з міністрів можуть шукати заміну – читайте далі.

Інформація про звільнення міністрів дуже неоднозначна, адже щоразу називають нові прізвища. Про це у програмі "Що це було?" в ефірі 24 каналу розповіла Севгіль Мусаєва, головна редакторка УП.

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Про ротації в Кабміні

"Мені називали прізвище Криклія (міністр інфраструктури – 24 канал) як людини, якою не задоволені. Є бажання у деяких гравців прибрати Буславець, міністерку енергетики", – підкреслила вона.

Й пояснила, що за інформацією журналістів, Ольга Буславець є людиною, яка може лобіювати інтереси Ахметова в енергетичному секторі. Саме через це певні люди хочуть її звільнення.

Був сценарій, за яким Ігор Палиця міг стати новим прем'єром чи віцепрем'єром. Називали навіть кандидатури людей, які могли стати міністрами у новому уряді. Зараз такий варіант малоймовірний – через результат партії "За майбутнє",

– зауважила Мусаєва.

На її думку, те що будуть якісь кадрові перестановки – абсолютно очевидно. Адже є негативна реакція з боку суспільства, тож владі потрібно робити висновки.

Рішення про відставку ухвалюють миттєво, – Мусаєва

Мусаєва також пригадала про попередню відставку Кабміну. За її інформацією, за кілька днів до неї Олексій Гончарук збирав міністрів та казав, що йому нічого не загрожує. Проте у підсумку все ж був звільнений.

"Звільняли міністрів, які цього не очікували. Така сама ситуація була з Рябошапкою (ексгенпрокурор – 24 канал). Тому дуже складно робити прогнози. Адже відповідні рішення ухвалюють миттєво. Іноді дуже складно в них зрозуміти систему", – підсумувала головна редакторка УП.