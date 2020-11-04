Хто може не підтримати підвищення кворуму КСУ: думка нардепа
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує підвищення кворуму Конституційного Суду України. Однак його з певних причин можуть не підтримати представники окремих фракцій.
За законопроєкт щодо збільшення кворуму ймовірно не проголосують депутати з партії ОПЗЖ та представники інших фракцій, які були авторами конституційного подання. Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк в ефірі 24 каналу.
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За словами Железняка, депутати з "Голосу" є авторами 3 законів. Перший – про повернення електронного декларування, який називається "законопроєктом Разумкова".
Другий – збільшення кворуму Конституційного Суду до 17, щоб зупинити його непередбачувану роботу. У третьому законопроєкті, як зазначив Железняк, йдеться про прийняття рішень КСУ не простою більшістю, а двома третинами.
Думаю, що перший законопроєкт про електронне декларування внесуть і 5 листопада 2020 року за нього будуть голосувати,
– заявив депутат.
Натомість два інші законопроєкти, на думку Железняка, можуть не підтримати. Згідно з регламентом, голосувати за них будуть приблизно в середині листопада 2020 року.
Чому важливо збільшити кворум КСУ
За словами Железняка, збільшення кворуму Конституційного Суду допоможе запобігти його непередбачуваним рішенням.
"Це потрібно для того, щоб КСУ своїм рішенням фактично не скасовував безвіз, не зупиняв фінансування на мільярди гривень та не дозволяв чиновникам брехати в деклараціях", – зазначив депутат.
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Железняк зазначив, що це також дасть можливість Конституційному Суду працювати, коли він буде в повному складі, адже наразі є 15 суддів з 18. Також, за його словами, це буде стимулом для коаліції призначати своїх представників, а для президента – забезпечити боротьбу з корупцією.
Підвищення кворуму КСУ: що відомо
- Депутати з фракцій "Слуга народу" та "Голос" спільно зареєстрували законопроєкт, який пропонує збільшити кворум КСУ до 17. У такому разі Конституційний Суд зможе ухвалювати рішення лише з участі майже всіх суддів.
- Якщо його ухвалять, КСУ не матиме змоги розглядати подання щодо відповідності окремих законопроєктів до Конституції.
- Також збільшиться кількість необхідних голосів суддів для визнання закону неконституційним.
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