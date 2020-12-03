Хто оплачував опитування Зеленського: відповідь "Слуги народу"
Всеукраїнське опитування від президента під час місцевих виборів 25 жовтня 2020 року проводили за рахунок внесків на підтримку партії "Слуга народу". Кошти витрачали на матеріально-технічне забезпечення та виготовлення бюлетенів.
Опитування проводила партія "Слуга народу" та ТОВ "Зе-медіа". Про це повідомила Ірина Геращенко у фейсбуці.
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У "Слузі народу" заявили, що фракція зобов'язана кожного кварталу подавати до Національного агентства з питань запобігання корупції звіт про майно, доходи та витрати.
Зважаючи на це, усі витрати партії оприлюднять у звіті до НАЗК за четвертий квартал 2020 року, адже опитування проводили саме в цей період.
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Всеукраїнське опитування від президента: коротко
- Володимир Зеленський 13 жовтня 2020 року ініціював проведення всенародного опитування у день місцевих виборів 25 жовтня. Його проводили поблизу виборчих дільниць.
- Через ініціативу президента почалася хвиля критики щодо незаконності його проведення у день виборів.
- Українці, які взяли участь в опитуванні, позитивно відповіли на 4 з 5 запитань. Його результати оприлюднили невдовзі після виборів.
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