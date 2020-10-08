Кожна п'ята гривня, яку уряд планує витрати з державного бюджету у 2021 році, буде взята в борг. Закладений у проєкті кошторису України на 2021 рік дефіцит становитиме 6% ВВП України – тобто 270 мільярдів гривень.

Наслідки цьогорічного дефіциту українці відчують лише наприкінці 2020 року. Саме тоді проявляться відкладені видатки, невиконані плани з доходів та відсутність джерел дешевих ресурсів. Детальніше – у матеріалі 24 каналу.

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Українська влада покладала великі сподівання на те, що зможе полатати дірки в бюджеті траншами від МВФ. Однак після першого ж отриманого траншу влітку 2020 року, щось пішло не так. Інвестиційний банкір Тарас Козак зазначив, що до кінця 2020 року очікували ще 2 транші – приблизно по 750 мільйонів доларів. Зараз влада визнала, що Україна вже точно їх не отримає.

Дай Бог, якщо ми отримаємо 1 транш десь під кінець 2020 року,

– сказав Козак.

Перемовини тривають

Наразі перемовна команда зі сторони України на чолі з прем'єр-міністром, головою Національного банку та міністром фінансів намагаються переконати Міжнародний валютний фонд щодо отримання другого траншу. Він мав надійти ще у вересні 2020 року і ніхто не розуміє причин відмови.



Транші від МВФ / Фото з Nk.org.ua

"Станом на вересень 2020 року Україна виконала всі умови: всі так звані структурні маяки, які є в меморандумі", – ствердив нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев.

Що ускладнює перемовини

Експерти вважають, що перемовини ускладнює підхід влади до того, що МВФ пішло на зустріч у фінансуванні дефіциту бюджету 2020 року. Міжнародний валютний фонд врахував удари по економіці, які наніс COVID-19.

Влада побачила, що МФВ такий добрий і вирішила теж закласти величезний дефіцит – 270 мільярдів гривень. Це дуже багато, тому я думаю, що фонд вимагатиме скоротити дефіцит бюджету на наступний рік,

– повідомив Козак.

Він додав, що коли місцеві вибори закінчаться, українська влада піде на зустріч МВФ і зменшить "хатєлки".

Думка економічних експертів

За прогнозами експертів, міністри можуть спокуситися запустити друкарський верстат. Тоді Україна вже точно побачить:

зростання цін;

суттєве падіння курсу національної валюти.



Гривня підніметься до 30 гривень / Фото Delo.ua

Фінансист Сергій Фурса впевнений, що національна валюта точно підніметься до 30 гривень. На цій сходинці українська влада її і затримає.

Складні відносини з МВФ

Раніше Володимир Зеленський метафорично наголосив, що допомога МВФ для України – це як кров для організму людини. А рецепт успішної співпраці з МВФ доволі очевидний та простий.

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"МВФ не сказав, що "шановні українці, ідіть у баню, більше вам грошей не дамо, тому що ви якісь такі непослідовні: обіцяєте і не виконуєте". Тому в принципі ЄС гроші дати може", – ствердив Тарас Козак.

Що ускладнює перемовини з МВФ: дивіться повне відео