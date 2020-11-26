Федоров розповів, хто отримає по 8 тисяч гривень допомоги через коронакризу
Понад 1 мільйон українців, які зупинили роботу на час карантину, отримають фінансову допомогу. По 8 тисяч гривень виплатять тим ФОПам або працівникам, роботодавець яких має одну з 6 визначених категорій.
Загальний обсяг допомоги працівникам та підприємцям становитиме 10 мільярдів гривень. Про це у фейсбуці повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров.
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Допомогу у розмірі 8 тисяч гривень отримають працівники або ФОПи, якщо роботодавець має одну з 6 категорій КВЕД.
Які категорії ФОПів можуть розраховувати на допомогу
- 47 – Роздрібна торгівля (крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами);
- 55 – Тимчасове розміщування;
- 56 – Діяльність із забезпечення стравами та напоями;
- 59.14 – Демонстрація кінофільмів;
- 90 – Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг;
- 93 – Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг.
Одна з цих 6 категорій КВЕД має бути заявлена першою у реєстраційних відомостях станом на 31 жовтня 2020 року,
– зазначив Федоров.
Фінансову допомогу надаватимуть одноразово ФОПам та найманим працівникам, які призупинили роботу на час карантину. Гроші можна отримати за допомогою порталу або застосунку "Дія".
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