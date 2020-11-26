Понад 1 мільйон українців, які зупинили роботу на час карантину, отримають фінансову допомогу. По 8 тисяч гривень виплатять тим ФОПам або працівникам, роботодавець яких має одну з 6 визначених категорій.

Загальний обсяг допомоги працівникам та підприємцям становитиме 10 мільярдів гривень. Про це у фейсбуці повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров.

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Допомогу у розмірі 8 тисяч гривень отримають працівники або ФОПи, якщо роботодавець має одну з 6 категорій КВЕД.

Які категорії ФОПів можуть розраховувати на допомогу

47 – Роздрібна торгівля (крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами);

55 – Тимчасове розміщування;

56 – Діяльність із забезпечення стравами та напоями;

59.14 – Демонстрація кінофільмів;

90 – Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг;

93 – Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг.

Одна з цих 6 категорій КВЕД має бути заявлена першою у реєстраційних відомостях станом на 31 жовтня 2020 року,

– зазначив Федоров.

Фінансову допомогу надаватимуть одноразово ФОПам та найманим працівникам, які призупинили роботу на час карантину. Гроші можна отримати за допомогою порталу або застосунку "Дія".

Зверніть увагу! На засіданні уряду 25 листопада прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабмін розробив програми допомоги для підприємців. Зокрема, це виплати ФОПам та найманим працівникам по 8 тисяч гривень та звільнення від податків деяких підприємців.