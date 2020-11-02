Хто перемагає на виборах президента Молдови після підрахунку понад 80% голосів
1 листопада в Молдові відбулися чергові вибори президента. Виборчі дільниці в країні закрилися о 21:00. І вже о 23-й Центрвиборчком країни оголосив перші результати. Наразі порахували понад 80% бюлетенів, а у деяких районах – навіть всі 100% голосів.
Вибори президента Молдови: перші офіційні результати
За попередніми даними, у виборчих перегонах з відривом у приблизно 5% лідирує чинний президент Ігор Додон. До нього наближається колишня прем’єрка Майя Санду. А третю сходинку посів мер міста Бєльці Ренато Усатий. Про це пише місцеве видання NewsMaker.
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Наразі жоден із кандидатів не здобув підтримку у понад 50%. Тому, цілком імовірно, буде другий тур. В нього виходять Додон і Санду. Другий тур мають призначити після опрацювання 100% бюлетенів і оголошення офіційних результатів голосування.
Попередні результати виборів президента Молдови: підрахували 81,29% бюлетенів
- Ігор Додон (проросійський політик) – 35,83%.
- Майя Санду (лідерка опозиційної партії "Дія і солідарність", прихильниця проєвропейської політики) – 31,73%.
- Ренато Усатий (голова "Нашої партії") – 16,89%.
- Віолета Іванова (депутатка від партії "Шор") – 7,60%.
- Андрей Нестасе (керівник політичної платформи "Гідність і правда") – 3,27%.
- Октавіан Цику (кандидат від "Партії національної єдності") – 2,01%.
- Тудор Деліу (висуванець ліберал-демократів) – 1,52%.
- Дорін Кіртоаке (лідер Ліберальної партії, прихильник об'єднання Молдови з Румунією) – 1,14%.
Додамо, що явка виборців на президентських виборах в Молдові склала 42,76% . Тобто проголосували 1 мільйон 214 тисяч 736 виборців. ЦВК країни вже визнала вибори такими, що відбулися.
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Вибори президента Молдови 2020: головне
- Голосування відбулося 1 листопада та тривало з 8:00 до 21:00. На деяких іноземних дільницях ще продовжують голосувати.
- За останніми даними, проголосували 1 мільйон 211 тисяч 147 виборців. Тобто, явка становить 42,73%.
- Згідно з Конституцією країни, президента Молдови обирають на чотирирічний термін і він вступає на посаду з дня складення присяги.
- На посаду глави держави може претендувати громадянин, що володіє виборчим правом, який досяг 40-річного віку, проживав або проживає на території Республіки Молдова не менше ніж 10 років і володіє державною мовою.
- На попередніх президентських виборах у Молдові 2016 року в другий тур виборів також вийшли Додон і Санду. Тоді переміг проросійський політик. Ще під час передвиборчої кампанії Додон назвав український Крим "російським", що поставило офіційні контакти Києва і Кишинева на чотирирічну паузу.
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