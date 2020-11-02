1 листопада в Молдові відбулися чергові вибори президента. Виборчі дільниці в країні закрилися о 21:00. І вже о 23-й Центрвиборчком країни оголосив перші результати. Наразі порахували понад 80% бюлетенів, а у деяких районах – навіть всі 100% голосів.

Вибори президента Молдови: перші офіційні результати

За попередніми даними, у виборчих перегонах з відривом у приблизно 5% лідирує чинний президент Ігор Додон. До нього наближається колишня прем’єрка Майя Санду. А третю сходинку посів мер міста Бєльці Ренато Усатий. Про це пише місцеве видання NewsMaker.

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Наразі жоден із кандидатів не здобув підтримку у понад 50%. Тому, цілком імовірно, буде другий тур. В нього виходять Додон і Санду. Другий тур мають призначити після опрацювання 100% бюлетенів і оголошення офіційних результатів голосування.

Попередні результати виборів президента Молдови: підрахували 81,29% бюлетенів

Ігор Додон (проросійський політик) – 35,83%.

Майя Санду (лідерка опозиційної партії "Дія і солідарність", прихильниця проєвропейської політики) – 31,73%.

Ренато Усатий (голова "Нашої партії") – 16,89%.

Віолета Іванова (депутатка від партії "Шор") – 7,60%.

Андрей Нестасе (керівник політичної платформи "Гідність і правда") – 3,27%.

Октавіан Цику (кандидат від "Партії національної єдності") – 2,01%.

Тудор Деліу (висуванець ліберал-демократів) – 1,52%.

Дорін Кіртоаке (лідер Ліберальної партії, прихильник об'єднання Молдови з Румунією) – 1,14%.

Додамо, що явка виборців на президентських виборах в Молдові склала 42,76% . Тобто проголосували 1 мільйон 214 тисяч 736 виборців. ЦВК країни вже визнала вибори такими, що відбулися.

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