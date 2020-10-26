Гроші від спонсорів: у "Слузі народу" зізнались, хто платив за опитування від Зеленського
Всеукраїнське опитування українців, ініційоване президентом Зеленським, проводила соціологічна компанія "Зе Медіа". Оплатили його спонсори, але в "Слузі народу" не назвали конкретної суми.
Партія "Слуга народу" взяла на себе фінансування, але для того, щоб уникнути звинувачень в передвиборчій агітації, свідомо відмовилася від будь-якої організації опитування. Про це повідомив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко під час брифінгу 26 жовтня, інформує 24 канал.
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Що нового "слуги" розповіли про опитування
- За словами Корнієнка, в компанії "Зе Медіа" є повна акредитація і спроможності проводити соціологічні дослідження. А одним із засновників компанії навіть є професійний соціолог.
- Він також зазначив, що "слуги" співпрацюють з цією компанією вже не перший рік. Зокрема, мовиться про співробітництво під час парламентських виборів.
- Компанія погодилась на відстрочку платежу, а всі розрахунки по цьому проєкту відбудуться постфактум. Саме на "Зе медіа" лежить повна відповідальність за організацію опитування.
- За словами голови партії, зараз аналізується кількість волонтерів, графік їхньої роботи. Вони отримають відшкодування. Також партія витратить власні кошти за логістику і друк поліграфії.
То хто ж платив за всеукраїнське опитування від Зеленського
Корнієнко так і не назвав ні суми, ні конкретних спонсорів. Він лише наголосив, що це не державне фінансування. Голова партії додав, що ці спонсори представляють малий і середній бізнес і їх було понад 300. У звіті НАЗК на всі ці питання можна буде отримати відповідь, запевнив Корнієнко.
Результати екзитполів на всеукраїнському опитуванні / Інфографіка 24 каналу