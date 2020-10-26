Всеукраїнське опитування українців, ініційоване президентом Зеленським, проводила соціологічна компанія "Зе Медіа". Оплатили його спонсори, але в "Слузі народу" не назвали конкретної суми.

Партія "Слуга народу" взяла на себе фінансування, але для того, щоб уникнути звинувачень в передвиборчій агітації, свідомо відмовилася від будь-якої організації опитування. Про це повідомив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко під час брифінгу 26 жовтня, інформує 24 канал.

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Що нового "слуги" розповіли про опитування

За словами Корнієнка, в компанії "Зе Медіа" є повна акредитація і спроможності проводити соціологічні дослідження. А одним із засновників компанії навіть є професійний соціолог.

Він також зазначив, що "слуги" співпрацюють з цією компанією вже не перший рік. Зокрема, мовиться про співробітництво під час парламентських виборів.

Компанія погодилась на відстрочку платежу, а всі розрахунки по цьому проєкту відбудуться постфактум. Саме на "Зе медіа" лежить повна відповідальність за організацію опитування.

За словами голови партії, зараз аналізується кількість волонтерів, графік їхньої роботи. Вони отримають відшкодування. Також партія витратить власні кошти за логістику і друк поліграфії.

То хто ж платив за всеукраїнське опитування від Зеленського

Корнієнко так і не назвав ні суми, ні конкретних спонсорів. Він лише наголосив, що це не державне фінансування. Голова партії додав, що ці спонсори представляють малий і середній бізнес і їх було понад 300. У звіті НАЗК на всі ці питання можна буде отримати відповідь, запевнив Корнієнко.

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Результати екзитполів на всеукраїнському опитуванні / Інфографіка 24 каналу