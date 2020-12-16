Україна та світ у 2020 році втратили багато видатних особистостей. Щодня з різних куточків світу долинали повідомлення про смерть відомих людей. 24 канал згадує імена тих, кого не стало цього року.

Аварії, нещасні випадки, тривала хвороба, ускладнення від коронавірусу або природна смерть – такими були причини смертей знаменитостей. Світ у 2020 році втратив видатних спортсменів, акторів, письменників, художників, дизайнерів, волонтерів, політиків. У декого було позаду яскраве та насичене життя, інші лише починали жити. Читайте про втрати 2020 року в матеріалі 24 каналу.

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Спортсмени

Карлос Де Леон

Легендарний пуерториканський боксер Карлос Де Леон помер 1 січня 2020 року у віці 60 років. Він був одним з перших чемпіонів у важкій вазі.

Паулу Гонсалвеш

Португальський мотогонщик загинув на "Дакарі" 12 січня. Причиною смерті Гонсалвеша стало падіння з мотоцикла під час того, коли він проходив 276-кілометрову спецділянку.

Едвін Стравер

Згодом загинув і голландський мотогонщик Едвін Стравер – він помер 24 січня від травм, отриманих на перегонах "Дакар". Чоловікові було лише 48 років.

Колишній баскетболіст загинув 26 січня в жахливій аварії вертольота. У момент інциденту разом зі спортсменом на борту перебували 9 людей, серед них – 13-річна дочка Браянта. Вижити не вдалося нікому.

Браянт був одним із найкращих баскетболістів сучасності в НБА. Крім того, спортсмен був володарем "Оскара" за "Найкращий короткометражний анімаційний фільм" – "Дорогий баскетбол" 2017 року.

Дивіться відео, присвячене пам'яті легендарного Кобі Браянта:

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Станіслав Богданович

Відомого українського шахіста та його 18-річну подругу знайшли мертвими 5 березня у квартирі в Москві. За кілька днів до смерті Богданович потрапив у гучний скандал, зігравши за збірну Росії проти України. Тоді шахіст навіть порадив українцям та росіянам частіше обійматися.

Роджер Мейвезер

Колишній чемпіон світу і ветеран-тренер помер у віці 58 років. Він був дядьком ще одного ексчемпіона світу з 5 дивізіонів Флойда Мейвезера. Свого племінника Роджер тренував протягом основної частини його кар'єри.

Ніна Бочарова

В останній день літа не стало знаменитої олімпійської чемпіонки зі спортивної гімнастики. Ніна Бочарова померла у віці 95 років.



Перша в історії України олімпійська чемпіонка Ніна Бочарова / Фото Lb.ua

Дієго Марадона

Помер аргентинський футболіст 25 листопада у віці 60 років. Марадона – один з найвідоміших і найкращих гравців в історії світового футболу. По завершенню кар'єри був футбольним тренером і телекоментатором.

Цікаві факти про Марадону: дивіться відео

Актори, режисери

Кірк Дуглас

Американський актор помер 5 лютого у віці 103 років. Дуглас мав білоруське та єврейське коріння, був лауреатом почесного "Оскара" "за видатний внесок у розвиток кіномистецтва". За свою кар'єру у кіно він знявся у понад 90 стрічках, зокрема у "Спартаку", "Вікінгах" і "Стежках слави". Був батьком не менш популярного актора Майкла Дугласа.



Легендарний Кірк Дуглас прожив понад 100 років / Колаж 24 каналу

Девід Пол

Актор помер 6 березня у віці 62 років. Разом з братом знався у більш ніж дюжині кінокартин. Найвідомішою і найпопулярнішою для українського глядача стала комедійна стрічка "Няньки". Пол в останні роки професійно займався фотографією, а також писав музику і вірші, грав на гітарі.

Дмитро Дяченко

Відомий американський актор українського походження, герой стрічки "Щоденники Чорнобиля" помер 21 квітня. Тіло 52-річного чоловіка знайшли у його помешканні в штаті Флорида.

Ірфан Кхан

Зірка фільму "Мільйонер з нетрів" помер у віці 53 років. Він знімався в успішних фільмах Голлівуду, виконував ролі здебільшого лиходіїв. Помер Кхан у лікарні Мумбаї. Що призвело до його смерті – не розголошують, однак відомо, що з 2018 року актор боровся з раком.



Кхан помер у віці 53 років / Фото Dailyhun

Ріші Капур

Боллівуд втратив видатного актора 30 квітня. Життя Ріші Капура обірвалося через рак. Упродовж 2 років чоловік намагався подолати лейкемію.

Джоел Шумахер

Знаменитий режисер, сценарист і продюсер помер 22 червня у США у віці 80 років. Останній рік життя Шумахер намагався подолати рак. У світі чоловіка знають як творця фільмів "Бетмен назавжди", "Телефонна будка", "Країна тигрів", "З мене досить" та багатьох інших.

Ная Рівера

Американська актриса, співачка, фотомодель, письменниця та активістка ЛГБТ-руху. Найбільш відома за роллю Сантани Лопес в телесеріалі "Хор", за яку вона отримала безліч нагород і номінацій на різні премії.

Жінку оголосили зниклою безвісти 8 липня після того, як її 4-річного сина зайшли самого в орендованому акторкою човні на озері Пайру. А через 5 днів рятувальники виявили тіло Рівери.



Знаменита акторка Ная Рівера / Фото WireImage

Оксана Вороніна

Акторка відомого українського серіалу "Кріпосна" померла від важкої хвороби 30 липня на 53-му році життя. Вона також відома своїми ролями у фільмах: "У неділю рано зілля копала", "Фортечна", "Поганий хороший коп", "Тільки не відпускай мене" і "Владика Андрей".

Чедвік Боузман

Відомий актор, зірка "Чорної пантери" помер на 43-му році життя. Сталося це 28 серпня у його будинку в колі сім'ї. Чоловік 4 роки боровся з раком.



Помер головний герой "Чорної пантери" / Фото з твіттер-сторінки Chadwick Boseman

Борис Клюєв

Відомий російський і радянський актор, зірка "Вороніних" та "Д'Артаньян і три мушкетери" помер 1 вересня у віці 76 років. Причиною смерті актора стало онкологічне захворювання.



Клюєв помер від раку / Фото Еadaily

Микола Козій

Український диктор, радіоведучий та актор дубляжу Микола Козій помер 7 вересня. На час смерті йому було 79 років. Козій відомий дублуванням на озвучуванням фільмів "Король говорить", "Ноїв ковчег", телесеріалів "Альф", "Коломбо", мультсеріалів "Паровоз Томас та його друзі", "Трансформери".

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Діма Маніфест

Молодий український кліпмейкер, оператор та режисер помер від раку. Його не стало 13 жовтня. Чоловік прославився роботою з зірками українського шоу-бізнесу, серед яких – Світлана Тарабарова, Dzidzio, ТНМК, Ivan Navi, "Друга ріка", "Антитіла", "Скай" та інші.

Шон Коннері

Відомий шотландський кіноактор і продюсер помер 31 жовтня віці 90 років. Він був першим Джеймсом Бондом. Це прославило його на весь світ.



Коннері був першим Бондом / Фото BFA

Михайло Жванецький

Гуморист і письменник-сатирик помер 6 листопада у віці 86 років. За місяць до того він оголосив, що йде зі сцени і відмовляється від кар'єри артиста. Жванецький заснував Московський театр мініатюр, очільником якого залишався до останніх днів життя. 1999 року він отримав звання "Народний артист України", а вже за 2 роки став Заслуженим діячем мистецтв Росії.



З життя пішов Михайло Жванецький / Фото "Детектор медіа"

Армен Джигарханян

Відомий російський актор вірменського походження помер 14 листопада у віці 85 років. Причинами смерті стали його поважний вік і хвороби, що супроводжували актора останнім часом. Джигарханян відомий своєю критикою російської влади через агресію проти України.

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Леонід Садовський

Знаний український режисер та педагог помер 16 листопада. Не стало 71-річного чоловіка у лікарні після того, як його побили.

Роман Віктюк

Український і радянський режисер Роман Віктюк помер 17 листопада. На час смерті митцю було 84 роки. Його життя обірвалося через анемію головного мозку. Поховали режисера у рідному Львові.



Поховали Віктюка у Львові / Фото РИА Новости

Кім Кі Дук

Південнокорейський кінорежисер та сценарист помер 11 грудня у Латвії від ускладнень, спричинених COVID-19. За роки своєї кар'єри Кім Кі Дук створив десятки фільмів, кожен з яких отримав успіх. Серед найпопулярніших – "Самаритянка", "Порожній будинок", "Аріранг", "П'єта", "Один на один".

Співаки, композитори

Люсі Стоун

"Королева електронної музики" померла 29 січня у віці 38 років. Діджейка наклала на себе руки через болючий розрив з бойфрендом. Вона була на вершині своєї слави, співпрацюючи з найкращими клубами і промоутерами.

Кенні Роджерс

Культовий творець кантрі-музики пішов з життя у віці 81 року у власному будинку в місті Санді-Спрінгс, штат Джорджія. Смерть настала з природних причин.



Помер творець кантрі-музики Кенні Роджерс / Фото Salve Music

Алан Меррілл

Співак помер у Нью-Йорку на 69 році життя від ускладнень, які спричинив коронавірус. Він був автором відомого хіта I Love Rock 'n' Roll.

Олександр Дацюк

Український музикант, композитор-пісняр, заслужений артист України, лідер гурту "Лесик Band". На 56-річного музиканта 8 квітня на зупинці громадського транспорту напав безхатченко. Від отриманих травм Дацюк помер.



Олександр Дацюк помер після нападу безхатька / Фото ЛОДА

Мирослав Скорик

Відомий український композитор та музикознавець, Герой України пішов з життя 1 червня. Твори Скорика регулярно звучать у різних куточках світу. Композитор часто виступав як диригент і піаніст із виконанням власних композицій. Найвідоміші з них: "Мелодія", "Іспанський танець", "Гуцульський триптих", сюїта за мотивами повісті "Тіні забутих предків", "Карпатська рапсодія", "Як козаки куліш варили", музика до однойменного мультфільму.



Помер видатний композитор Мирослав Скорик / Львівська обласна філармонія

Виконання "Мелодії" – диригує автор Мирослав Скорик: дивіться відео

Енніо Морріконе

Знаменитий композитор помер 6 липня у Римі. Він прославився своїми саундтреками до фільмів та отримав за свою роботу "Оскар". Маестро не стало у віці 91 року.

Одна з найвідоміших композицій Морріконе: дивіться відео

Едді Ван Гален

Легендарний рок-гітарист та співзасновник гурту Van Halen помер 6 жовтня після тривалої боротьби з раком. Йому було 65 років.

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Дизайнери, ілюстратори, художники

Нателла Надєждіна

Знаменита дизайнерка з Керчі померла 18 березня. Надєждіна була власницею успішного бренду одягу NADEZDINA. Сукні від модельєрки часто носили зірки.



Нателла Надєждіна померла у 2020 році / Фото з фейсбук-сторінки Надєждіної

Джин Дейч

Відомий ілюстратор помер в ніч на 17 квітня. Оскароносному автору мультфільму "Том і Джеррі" було 95 років. Останні хвилини життя він провів у своїй квартирі у Празі. Причину смерті близькі не розголошують.

Юрій Боднар

Український художник помер від коронавірусу 25 вересня. Він важко переносив COVID-19 та лікувався разом з дружиною в одній з клінік Ужгорода. Живописцю було 65 років.

Тетяна Думан

Української волонтерки, художниці та іконописиці, дружини Левка Скопа не стало 29 жовтня. Їй було 39 років. Жінка 2 роки боролась з онкологічним захворюванням.



Рак забрав життя відомої художниці та волонтерки / Фото з фейсбуку Тетяни Думан

Петро Нестеренко-Ланько

Львівський дизайнер загинув 23 листопада у ДТП на трасі Львів – Шегині. Засновника Lviv Fashion Week на пішохідному переході збив автомобіль. Від отриманих травм 37-річний чоловік помер на місці.

Політики

Віталій Бойко

Колишній голова Верховного суду та перший міністр юстиції України помер у віці 82 років. Не стало політика 29 січня.

Валентина Шевченко

Ексголова президії Верховної Ради УРСР, єдина жінка, яка очолювала парламент УРСР, померла вночі 3 лютого. Їй було 84 роки.



Валентина Шевченко очолювала Верховну Раду УРСР / Фото з фейсбук-сторінки Мирослави Барчук

Анатолій Матвієнко

Українського політика, колишнього народного депутата від "Блоку Петра Порошенка" не стало 22 травня. Він хворів на рак і помер у віці 67 років.

Валерій Давиденко

Депутата від групи "Довіра" знайшли застреленим надвечір 23 травня у центрі Києва. Загинув політик у власному офісі – неподалік від Бессарабського ринку.

Анатолій Федорчук

Чинний мер Борисполя та лідер перегонів на пост голови Бориспільської ОТГ під час останніх місцевих виборів помер 28 жовтня. Причина – ускладення від коронавірусу.



Помер міський голова Борисполя / Фото "Вісті"

Валерій Бабич

Життя цього екснардепа теж забрав COVID-19. Помер Бабич 29 жовтня у віці 67 років.

Олег Бондаренко

Ще однією жертвою коронавірусу став голова Новгород-Сіверського, що на Чернігівщині. У чиновника була двобічна пневмонія та уражені 80% легень.

Олександр Луговий

COVID-19 забрав життя і Олександра Лугового, якого на виборах 25 жовтня обрали мером Конотопа. Політик ще не встиг заступити на нову посаду.



Коронавірус забрав життя мера Конотопа / Фото з фейсбук-сторінки Олександра Лугового

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Ду Вей

Вранці 17 травня посла Китаю в Ізраїлі знайшли мертвим у його будинку в ізраїльському місті Герцлія. Раніше Ду Вей обіймав аналогічну посаду в Україні.

Науковці

Ларрі Теслер

Відомий розробник Ларрі Теслер помер 16 лютого у США. Винахідник є батьком відомих комп'ютерних команд "скопіювати", "вставити" та "вирізати" (Ctrl+C, Ctrl+V та Ctrl+X). Чоловік помер на 74 році життя.

Ірина Бекешкіна

Відома українська соціологиня, директорка фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва померла 20 березня у віці 68 років.



Бекешкіна була шанованою соціологинею

Іван Вакарчук

Український фізик, політик та громадський діяч помер 4 квітня у віці 73 років. Він був багаторічним ректором Львівського національного університету імені Івана Франка, міністром освіти і науки України. Крім того, Іван Вакарчук – батько співака та політика Святослава Вакарчука.



У 2020 році не стало Івана Вакарчука / Фото з фейсбук-сторінки Андрія Садового

Борис Патон

19 серпня у віці 101 року помер український науковець, Президент НАН України Борис Патон. Його винаходами в галузях зварювальних процесів, металургії і технології металів користуються в усьому світі.



Науковець Борис Патон помер у 101 рік / Фото "Дзеркало тижня"

Олександр Пономарів

Український філолог, доктор філологічних наук та професор Інституту журналістики Київського національного університету імені Шевченка Олександр Пономарів помер вранці 14 жовтня. Наприкінці червня 2020 року він упав і перебував у лікарні у важкому стані через пошкоджений хребет.

Вадим Березовський

Помер відомий український вчений 14 листопада у віці 88 років. Він був професором, заслуженим діячем науки і техніки, лауреатом Премії Академії наук УРСР, фахівцем у галузі фізіології та космічної медицини, а також батьком екснардепки Ольги Богомолець.

Борці за Україну

Степан Бакунець

Боєць Української повстанської армії помер 3 січня на Рівненщині. Бакунець брав участь у першому бою УПА проти німецьких окупантів.

Олесь Гуменюк

Голова Львівського крайового братства ветеранів національно-визвольної боротьби та безпосередній учасник підпільної боротьби за незалежність України відійшов у вічність 8 травня. Ветерану було 94 роки.

Марія Засіменко-Бонацька

Зв'язкової УПА не стало 16 вересня. Жінка в юні роки допомагала воїнам УПА. За це її репресувала радянська влада.



Померла Марія Засіменко-Бонацька / Фото "Дніпро Культура"

Журналісти, фотографи

Ольга Шеремет

Українська журналістка раптово померла у Києві 11 лютого. 40-річна жінка була відомою завдяки репортажам з Верховної Ради, а останнім часом працювала на "Суспільному".

Богдана Костюк

Журналістки "Радіо Свобода" не стало 7 червня. Померла костюк на 56-му році життя після тривалої хвороби. Вона була першою координаторкою київського бюро "Радіо Свобода".



Померла Богдана Костюк / Фото "Радіо Свобода"

Ольга Фролова

Жінку знайшли метрвою у Таїланді. Там Фролова жила останні 6 років з чоловіком і сином. Перед смертю вона закінчила свою книжку під назвою "Уроборос".

Галина Карацюба

У Харкові під час відкриття фотостудії на приладобудівному заводі імені Шевченка 20 липня загинула відома в місті фотографиня. Карацюба покинула огороджену для студії територію і зірвалася в шахту.

Ірина Трухачова

Головна редакторка журналу "Наталі" померла 9 грудня. Причину смерті лікарі тримають в таємниці, пояснюючи, що такою була остання воля журналістки. У неї залишилась донька Маргарита та чоловік.



Ірина Трухачова померла у 2020 році / Фото з фейсбук-сторінки Трухачової

ЗМІ пишуть Селена Гомес і Джордж Клуні: "Люди 2020 року" за версією журналу People

Лікарі

Андрій Павленко

Відомий російський онколог помер 5 січня. У 2018 році він захворів на рак шлунку. Після цього почав вести подкаст і відеощоденник, де розповідав про лікування онкологічних захворювань в Росії та про те, як бореться з хворобою.

Дивіться відеозвернення Андрія Павленка перед смертю:

Іван Гайда

Керівник Львівського військового госпіталю помер 18 червня. Причиною смерті військового медика стали ускладнення, викликані коронавірусом.



Помер Іван Гайда / Фото з фейсбук-сторінки Андрія Садового

Богдан Остальський

Життя дитячого лікаря та головного спеціаліста управління охорони здоров'я Львівської міської ради теж забрав COVID-19. Остальський помер 13 вересня.

Олег Ременник

Ще однією жертвою коронавірусу став лікар-онколог Вишгородської центральної районної лікарні Київської області. Олег Ременника не стало 26 листопада.

Втрати на Донбасі

Важливо! Підконтрольні Росії бойовики щодня цинічно обстрілюють українські позиції на Донбасі. З початку 2020 року окупанти сотні разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. У результаті за рік загинули щонайменше 70 військових. Крім того, були й небойові втрати. Імена загиблих військових, а також короткі біографії читайте за посиланням.

Волонтери

Людмила Савченко

У Дніпрі 24 жовтня померла найстарша українська волонтерка Людмила Савченко. Жінка пережила Голодомор та Другу світову війну, а останні роки свого життя присвятила допомозі українським воїнам на Донбасі. Ї було майже 90 років.



Померла найстарша волонтерка України Людмила Савченко / Фото з фейсбук-сторінки Марти Туманової

Ірина Шевчишин

Відома волонтерка-парамедик з позивним "Артистка" трагічно загинула 16 червня. З Шевчишин стався нещасний випадок у Надвірній, що на Прикарпатті. 53-річну жінку вдарило струмом, коли вона косила траву.

Олексій Кучапін

Його тіло знайшли 20 липня в орендованій квартирі в Києві. Кучапін був відомим волонтером. Через свою діяльність, кажуть друзі, постійно отримував погрози. Йому було 39 років. Разом зі своїм проєктом волонтер допомагав безпритульним, а також тим, хто постраждали від торгівлі людьми й потрапили в рабство.

Ігор Цепенюк

25 листопада від ускладнень коронавірусу помер відомий волонтер з Тернопільщини. 57-річний Ігор Цепенюк відійшов у вічність після того, як швидка привезла його в кисневій масці в лікарню Бучача.



Коронавірус забрав життя відомого волонтера з Тернопільщини / Фото з фейсбук-сторінки Ігоря Цепенюка

Рекордсмени

Фотіма Мірзокулова

У Таджикистані 24 січня померла найстаріша в світі жінка – 127-річна Фотіма Мірзокулова. Вона народилася у 1893 році та встигла пожити у 3 століттях.

У паспорті Фотіми записано, що вона народилася 13 березня 1893 року за часів царської Росії. Жінка пережила радянську епоху і дочекалася незалежності Таджикистану у 1991 році.

Все життя працювала у колгоспі. Також була двічі одружена – має 8 дітей, понад 200 онуків, правнуків і праправнуків.



Не стало найстаршої жінки у світі Фотіми Мірзокулової / Фото Konkret.az

Тітецу Ватанабе

Помер і 112-річний Тітецу Ватанабе з Японії, якого 12 лютого 2020 року внесли до Книги рекордів Гіннеса як найстарішого чоловіка на планеті. Чоловік лише кілька днів не дожив до свого 113-річчя.

Хагендра Тапа Магар

Обірвалося життя і найменшої людини у світі, жителя Непалу. Хагендру Тапу Магара вважали найменшою людиною в світі з 14 жовтня 2010 року по 12 червня 2011 року. Його ріст становив 67,08 сантиметра. Помер Хагендра 17 січня.



Хагендра Тапа Магар з українським журналістом-мандрівником Дмитром Комаровим / Фото з інстраграм-сторінки Комарова

Чарльз (Чак) Єгер

У США у віці 97 років 7 грудня помер відомий військовий пілот-випробовувач. Єгер був першою людиною у світі, яка змогла здолати звуковий бар'єр.

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Цей список можна доповнювати ще довго. Адже неможливо вмістити на кількох сторінках втрати усього світу за цілий 2020 рік. І хоча згаданих героїв вже немає серед живих, їхнє життя та плоди праці продовжують дарувати людям нові знання, емоції та натхнення.