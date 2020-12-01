Попри те, що точна дата введення локдауну в Україні через коронавірус станом на 1 грудня невідома, низка міст країни вже виступають проти посилення карантину. Зокрема, проти локдауну вже висловились мери Львова та Івано-Франківська.

Повний локдаун в Україні можуть ввести вже з 2 січня 2021 року – це останні дані про ймовірну дату, яку поширюють ЗМІ. При цьому міністр Кабміну Олег Немчінов 1 грудня заявив – щотижневі показники говорять про те, що йде суттєве уповільнення і практично стабілізація кількості українців, які захворіли на коронавірус. Проте більшість політиків та експертів стверджують, що локдаун неминучий. Які міста виступають проти введення локдауну – читайте в матеріалі 24 каналу.

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Львів

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що до міста на Різдво хочуть приїхати чимало туристів, тому жодні заборони не діятимуть і з локдауном поспішати не треба. Садовий також переконаний, що прогнозовані обмеження мають бути індивідуальними та враховувати специфіку кожного регіону.

Жорсткі обмеження можуть бути дуже великим ударом по економіці міста,

– застеріг мер Львова.

При цьому чиновник зауважив, що ситуація з COVID-19 у Львові зараз стабільна. Так, у місті зайняті приблизно 49% ліжок у комунальних лікарнях. Мер наголосив, що ситуація станом на 30 листопада у Львові "тримається рівно за кількістю людей, які захворіли, і за ліжко-місцями".

Садовий також переконаний, що щоденний моніторинг ситуації та акцентування увагу на дотримання маскового режиму, інших карантинних обмежень можуть дати більший ефект, ніж жорсткий карантин.

Івано-Франківськ

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків теж виступив проти запровадження локдауну і закликав владу не вводити його.

Міський голова звернувся до влади із проханням не вводити локдаун. Локдаун доб’є малий і середній бізнес, який непросто переживає цей рік,

– наголосив мер Івано-Франківська.

За словами Марцінківа, саме перед Миколаєм та новорічно-різдвяними святами підприємці зароблять гроші, за які потім утримують свої господарства, своїх працівників протягом січня – березня.

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При цьому мер запевнив, що захворюваність на коронавірус в Івано-Франківську зменшується.

Київ

Мер Києва Віталій Кличко не висловлювався проти введення локдауну, проте виступив різко проти зупинки метро та іншого громадського транспорту у столиці.

Багато людей задіяні в життєдіяльності міста, і ми не можемо зупинити взагалі місто... Тому я буду відстоювати позицію для того, щоб громадський транспорт ні в якому разі не зупинявся,

– наголошував Кличко.

Він також навів приклад інших держав, де вводили локдаун, але транспорт не зупиняли, щоб люди могли їздити на роботу.

Тим часом голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан заявив, що у місті обмежать роботу метро, шкіл та садочків у разі ухвалення рішення про локдаун.

Житомир

Мер Житомира Сергій Сухомлин не виступає різко проти локдауну. Проте дорікнув владі, що локдаун треба було вводити з початку грудня, як це зробили у Європі, а також сказав, що економіка локдауну не витримає. Посадовець також розкритикував карантин вихідного дня, назвавши його цілком незрозумілим рішенням, яке не дасть жодних результатів.

При цьому Сухомлин запевнив, що у Житомирі не проводитимуть масових святкувань Нового року. У місті прикрасять ялинку, проте ні ярмарок, ні інших відповідних заходів не буде.

Мер Житомира зауважив, що бізнес, який готувався до новорічних свят, матиме величезні збитки і 8 тисяч гривень не зможуть компенсувати втрати.

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Що таке локдаун? Жорстка форма карантину, що обмежує вільне пересування у самій країні та за її межами. При локдауні нормально функціонують лише організації, що надають основні потреби та послуги. Так, локдаун може передбачати закриття кордонів країни, введення комендантської години, скасування міжнародного та міжміського транспортного сполучення, закриття закладів освіти, закладів громадського харчування й розваг тощо.



В Україні такі обмеження через COVID-19 тривали з середини березня до кінця травня. Тоді жорсткий карантин влада ввела, аби підготувати систему охорони здоров’я до напливу хворих з коронавірусом. З кінця травня заходи почали послаблювати, а згодом уряд запровадив на території держави адаптивний карантин, що тривав до середини листопада. Жорстка форма карантину, що обмежує вільне пересування у самій країні та за її межами. При локдауні нормально функціонують лише організації, що надають основні потреби та послуги. Так, локдаун може передбачати закриття кордонів країни, введення комендантської години, скасування міжнародного та міжміського транспортного сполучення, закриття закладів освіти, закладів громадського харчування й розваг тощо.В Україні такі обмеження через COVID-19 тривали з середини березня до кінця травня. Тоді жорсткий карантин влада ввела, аби підготувати систему охорони здоров’я до напливу хворих з коронавірусом. З кінця травня заходи почали послаблювати, а згодом уряд запровадив на території держави адаптивний карантин, що тривав до середини листопада.



Які карантинні обмеження діють в Україні станом на 1 грудня / Інфографіка 24 каналу