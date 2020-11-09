Штрафувати за перебування без маски у громадських місцях почнуть тоді, коли відповідний законопроєкт підпише президент. Водночас накласти штраф зможуть працівники Нацполіції та Держпродспоживслужби.

Володимир Зеленський готовий підписувати необхідний документ. Про це повідомив очільник Міністерства юстиції Денис Малюська в ефірі 24 каналу.

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За його словами, зауважень до законопроєкту немає. Малюська припустив, що приблизно до середини листопада 2020 року він набуде чинності.

Хто штрафуватиме за порушення

Очільник Мін'юсту заявив, що такі повноваження матимуть 2 органи – Нацполіція та Держпродспоживслужба. Втім, з огляду на кількість персоналу, частіше це робитимуть таки правоохоронці.

Довідка. У Верховній Раді прийняли законопроєкт, згідно з яким українців будуть штрафувати за відсутність масок у транспорті та громадських місцях. Його сума становитиме від 170 до 255 гривень. Детальніше про це – читайте тут.

Малюська розповів, що у Нацполіції вже намагаються забезпечити працівників необхідними терміналами. Усе для того, щоб поліціянти оперативно могли виписувати постанову про накладений штраф.

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Як зазначив міністр, якщо громадяни відмовлятимуться платити, то доведеться робити це примусово через виконавчу службу. За його словами, там буде нагода сплатити штраф як онлайн, так і в банку.

"Ми організуємо сервіси для того, щоб максимально просто сплачувати штрафи", – додав очільник Мін'юсту.

Чи можна оскаржувати штраф

Кожен громадянин матиме змогу довести незаконність накладення штрафу. Однак, на думку Малюськи, його сума не вартує того, щоб йти в суд. Усе тому, що покриття витрат на адвоката обійдеться дорожче.

Штраф порівняно невеликий. Сума достатня для того, щоб жодні етичні міркування чи доброта не стримували правоохоронців це робити,

– підкреслив він.

Як зазначив Малюська, якщо у порушника не буде з собою паспорта, то його однаково оштрафують. За словами міністра, для з'ясування особи можуть застосовувати й інші адміністративні заходи. Через це він порадив таки носити з собою документ, який підтверджує особу.

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На думку очільника Мін'юсту, громадяни не зможуть відкупитися у правоохоронців, запропонувавши менший за суму штрафу хабар. Малюська додав, що працівники Нацполіції не ризикуватимуть цього робити.