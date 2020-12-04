Рада міністрів закордонних справ ОБСЄ 4 грудня затвердила нового генерального секретаря та керівників трьох інститутів Організації. Пакет кадрових призначень схвалили під час закритого від преси засідання у режимі відеоконференції.

Після завершення Міністерської ради про це офіційно може оголосити голова ОБСЄ Еді Рама під час пресконференції. Про це повідомляє Укрінформ.

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Що відомо про нове керівництво ОБСЄ

Голова ОБСЄ 3 грудня розповів, що на затвердження міністрів винесено таких кандидатів:

генеральна секретарка – кар'єрна дипломатка з Німеччини Хельга Шмід;

представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ – чинний державний секретар МЗС Португалії Тереза Рібейро;

директор Бюро з демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ) – італійський ексдепутат Маттео Мекаччі;

верховний комісар ОБСЄ з питань національних меншин – ексклава МЗС Казахстану Кайрат Абдрахманов.

Раніше усіх кандидатів погодили з послами країн-учасниць. Вони виконуватимуть свої повноваження протягом 3 років, починаючи від сьогодні, 4 грудня.

Зверніть увагу! 3 грудня розпочалася дводенна 27 Міністерська рада Організації з безпеки та співробітництва в Європі. Цьогоріч через пандемію COVID-19 вона проводиться у форматі відеоконференції.

Що відомо про Хельгу Шмід

Понад 10 років дипломатка працювала в Міністерстві закордонних справ Німеччини. Згодом перейшла на роботу в органи Європейського Союзу.

У 2016 році Хельга Шмідт стала генеральним секретарем Європейської служби зовнішніх зв'язків.



Нова генеральна секретарка ОБСЄ Хельга Шмід / Фото Politico.eu