Апеляційний суд в Амстердамі призначив нового суддю у справі про скіфське золото. Ним став Джерард Левін.

Згідно з пресрелізом, суд поінформував усі сторони про призначення нового судді. Також він запропонував їм представити у письмовому вигляді свої пропозиції щодо подальшого розгляду справи. Про це повідомили на сайті "Крим.Реалії".

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Нового суддю вже призначили

Заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова підтвердила, що нового суддю вже призначили. Вона додала, що тепер розгляд апеляції може продовжитися.

Ми плануємо передати заяву на розгляд суду найближчим часом. Сподіваємося, що нові слухання щодо справи призначать вже скоро, максимум, через декілька місяців,

– сказала Джапарова.

Зазначимо, що раніше Апеляційний суд в Амстердамі задовольнив прохання України у справі про скіфське золото щодо відведення судді у зв'язку з підтвердженням контактів головного судді з адвокатами кримських музеїв. Це може свідчити про його упередженість під час розгляду справи.

Що говорять про рішення суду

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав рішення суду великим досягненням. Він зауважив, що Україна боротиметься до перемоги в цьому процесі.

Натомість російські представники музею заявили, що розчаровані рішенням суду в Амстердамі.

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