Хто став новим суддею у справі про скіфське золото: відоме ім'я
Апеляційний суд в Амстердамі призначив нового суддю у справі про скіфське золото. Ним став Джерард Левін.
Згідно з пресрелізом, суд поінформував усі сторони про призначення нового судді. Також він запропонував їм представити у письмовому вигляді свої пропозиції щодо подальшого розгляду справи. Про це повідомили на сайті "Крим.Реалії".
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Нового суддю вже призначили
Заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова підтвердила, що нового суддю вже призначили. Вона додала, що тепер розгляд апеляції може продовжитися.
Ми плануємо передати заяву на розгляд суду найближчим часом. Сподіваємося, що нові слухання щодо справи призначать вже скоро, максимум, через декілька місяців,
– сказала Джапарова.
Зазначимо, що раніше Апеляційний суд в Амстердамі задовольнив прохання України у справі про скіфське золото щодо відведення судді у зв'язку з підтвердженням контактів головного судді з адвокатами кримських музеїв. Це може свідчити про його упередженість під час розгляду справи.
Що говорять про рішення суду
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав рішення суду великим досягненням. Він зауважив, що Україна боротиметься до перемоги в цьому процесі.
Натомість російські представники музею заявили, що розчаровані рішенням суду в Амстердамі.
Справа про скіфське золото: що відомо
- Колекцію скіфського золота привезли у музей Амстердаму на виставку "Крим: золото і таємниці Чорного моря" ще до окупації півострова Росією.
- Окружний суд Амстердама 14 грудня 2016 року ухвалив рішення про те, що експонати кримських музеїв мають повернути в Україну. Це зробили на основі конвенції ЮНЕСКО. Згідно з нею, художні цінності повинні повернути суверенній державі, яка надала їх для тимчасової експозиції.
- Апеляційний суд Амстердама 28 березня 2017 року отримав від представників кримських музеїв апеляцію на це рішення суду.
- Допоки триває судова тяганина, скіфське золото зберігається в музеї Алларда Пірсона в Амстердамі.
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