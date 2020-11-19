Караїми – корінний тюркомовний народ України, який проживає на території Кримського півострова з ХІІІ століття. Сьогодні його представників залишилося тут близько тисячі.

Етнічна самобутність караїмів ледь витримала випробування часом. Про це читайте в історії із циклу про національні спільноти від Ukraїner.

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Попри мінливі політичні процеси, хвилі антисемітизму та антирелігійні кампанії Радянського Союзу на історичних українських землях караїми зберігають крихти своєї історії та культури.

Караїми, разом із кримськими татарами і кримчаками, є корінним народом України. У караїмів немає іншої батьківщини, окрім Криму, який, власне, в нас забрали,

– зазначив Олександр Дзюба, голова караїмської громади Харкова.

На материковій частині України найбільша караїмська громада діє в Мелітополі, єдина діюча караїмська кенаса – в Харкові. У Києві, Галичі й Луцьку залишились окремі представники колись потужних спільнот.

Стрижнем караїмської спільноти є їхні вірування: вони визнають Тору, відмовляючись від її догматичних трактувань релігійними установами, бо вважають, що інтерпретувати Святе Письмо має той, хто його читає.



Служіння традиційно відбувається тричі на тиждень / Фото Ukraїner

Караїмська кухня

Вона схожа на єврейську, але має низку відмінностей та унікальних страв – це показує взаємозв'язок між юдейським та тюркським походженням спільноти. Наприклад, караїми мають дещо інший рецепт маци.

У нас мацу печуть. Не таку як юдейська, вона пресована. Там під час свят не вільно муку споживати, молоко. А у нас маца така кругла. На воді, молоці, сметані робили,

– розповів Семен (Шимон) Морткович, найстарший представник галицької караїмської громади.

У Криму, Мелітополі та литовських караїмських осередках готують традиційні пиріжки з м'ясом – "ет аяклак". Представниці громади Мелітополя вважають, що вони заслуговують бути включеними до списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО, і докладають для цього всіх зусиль.

Більше про життя караїмів України: дивіться відео Ukraїner

Довідка. Ukraїner – волонтерський медіапроєкт, який у дослідницьких експедиціях відкриває справжню, несподівану, цікаву та автентичну Україну. Усі історії національних, етнічних спільнот в Україні та їхні дивовижні традиційні свята – у цьому плейлисті.