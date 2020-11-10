Ян Флемінг прославився як творець найвідомішого супершпигуна літератури та великого екрану. Серія книг про Джеймса Бонда принесла йому всесвітню популярність. Захоплююче та насичене пригодами життя було не лише в головного героя "бондіани", але й у самого письменника.

Ян Ланкастер Флемінг народився 28 травня 1908 року у Лондоні. Детальніше про творця світових бестселерів про Джеймса Бонда– у програмі "Одна історія" на 24 каналі.

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Юність творця "бондіани"

Сім'я майбутнього письменника була заможною: батько – член парламенту Великої Британії, який зумів забезпечити родині безтурботне життя. Ян був другою дитиною подружжя Валентина та Евелін Флемінг. Загалом дітей у родині було 4.

Всі вони відвідували престижні школи й з дитинства були знайомі зі світськими заходами. Тож, коли Флемінг взявся за створення образу агента 007, він добре знав, як описати розкіш, у якій проживають люди вищого класу.



Юний Ян Флемінг / Архівні фото, колаж 24 каналу

У зовсім юному віці Флемінг втратив батька. Валентин, окрім того, що займав владну посаду, був майором військово-морської розвідки. Під час Першої світової війни чоловік потрапив під обстріл на Західному фронті. Після його смерті благополуччям дітей зайнялася мати Яна.

Освіта та бунтівний характер Флемінга

Майбутній письменник здобував освіту в Ітонському коледжі. Цей навчальний заклад славиться у Великій Британії своїми випускниками. Його студенти стають в майбутньому дипломатами, політиками та відомими громадським діячами. Флемінг став його студентом у 1921 році.

Там він прославився досягненнями у спорті, і вже тоді користувався прихильністю дівчат. Навчання було далеко не на першому місці. Бунтівний характер проявлявся щодня, тож через регулярне порушення дисципліни матері довелося перевести хлопця у Королівський військовий коледж.

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Строгі правила нового навчального закладу мали б виправити проблемну поведінку хлопця, проте Ян не збирався з ними миритися. Невдовзі Флемінга знову виключають із коледжу.

Кар'єра та військова служба

Тоді мати Яна вирішує здійснити ще один план, аби влаштувати синові життя. Вона відправляє його навчатися у приватній школі в Австрії, щоб надалі Яна прийняли на роботу в Міністерство закордонних справ.

У цей період хлопець прослухав навчальні курси в різних європейських університетах, але співбесіду в МЗС все-таки не пройшов. Після цієї невдачі хлопець подається в журналістику.

Співпраця з новинним агентством Writer дозволила майбутньому письменнику набратися великого досвіду, завдяки численним відрядженням у різні країни. Але в журналістиці Флемінг затримався ненадовго. Через деякий час він змінив цю сферу діяльності на банківську справу.



Ян Флемінг змінив чимало професій, поки не став письменником / Архівні фото

Працював біржовим маклером і фінансистом, але й там зазнав невдачі. Тоді Ян вирішив, як і колись його батько, піти на військову службу в морську розвідку. Саме там Флемінгу вдалося досягти успіху.

У 1939 році він став помічником контр-адмірала Джона Годфрі і разом з ним брав участь у розробці секретних операцій і продумуванні шпигунських стратегій. Творець "бондіани" провів на службі всю Другу світову війну, а після закінчення бойових дій пішов у відставку.

Письменник

Плани написати книгу, в якій головним героєм був би секретний агент, з'явилися у Флемінга ще під час проходження служби. Проте втілити задум в життя йому вдалося лише у 1953 році. Саме тоді з-під його пера вийшла перша книга серії про агента 007 під назвою "Казино Рояль".

В той час Флемінг переселився в приватний будинок на Ямайці, де почав писати. Особисті якості характеру головного героя відверто нагадували самого Флемінга – веселий і авантюрний Джеймс Бонд, який виходить сухим із води за будь-яких обставин.



Ян Флемінг – автор романів про супершпигуна Джеймса Бонда / Архівне фото



Особняк "Золоте око", де Флемінг писав історії про Бонда / Фото з "Вікіпедії"

Досвід роботи Флемінга у розвідці також значно посприяв створенню персонажа, а образ британського героя сподобався усім читачам. Перше видання книги розійшлося мільйонними тиражами. Флемінг вмить прославився як письменник і, не зволікаючи, взявся за продовження.

Флемінг продовжував описувати перипетії шпигуна впродовж 13 років. Таким чином з-під його пера вийшло 14 книг, присвячених агентові 007. Літературна "бондіана" Флемінга завершилася у 1966 році збіркою оповідань "Восьминіжка та Іскри з очей".

На той час про Джеймса Бонда вже зняли 3 повнометражні фільми, а перший актор, який зіграв шпигуна, Шон Коннері – став зіркою світового масштабу.

Особисте життя та проблеми зі здоров'ям

Як і головний герой творів прозаїка, Флемінг користувався популярністю серед жінок. Стосунки з кожним його коханням були невимушеними, чоловік не поспішав укладати шлюб. І навіть коли одружився у 1952 році з баронесою Енн O'Ніл, не нехтував увагою інших жінок.

Подружжя жило за принципом вільних стосунків і обоє заводили романи на стороні. В родині невдовзі народився син Каспар, який прожив коротке життя. У 23 років він покінчив життя самогубством.



Ян Флемінг з дружиною Енн / Архівне фото

Бурхливе особисте життя та численні згубні звички письменника також вплинули на його самопочутті. У віці 53 років Флемінг переніс перший інфаркт. Попри важкі наслідки, він не припиняв вживати щодня алкоголь. Через 3 роки історія повторилася.

Другий інфаркт застав письменника у його новопридбаному маєтку у Великій Британії – в замку XVIII століття в Кентербері. За свідченнями присутніх, дорогою у лікарню Флемінг був доволі бадьорим. Як і головного героя його книг, почуття гумору не покидало письменника за будь-яких обставин.

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Проте вдруге врятувати йому життя не вдалося. У віці 56 років Ян Флемінг помер. Поховали легендарного письменника неподалік від придбаного ним палацу, на сільському кладовищі в графстві Вілтшир. Його життю згодом присвятили декілька документальних фільмів.

Образ Джеймса Бонда й досі широко використовується в літературі та кіноіндустрії. У 2021 році відбудеться прем'єра 25 фільму із серії фільмів про супершпигуна під назвою "007: Не час помирати". Знаменитого героя вже вп'яте зіграє актор Деніел Крейґ.