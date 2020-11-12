Заступниця спікера Ради Олена Кондратюк готова вести засідання парламенту, доки Дмитро Разумков не одужає. Посадовиця наголосила, що це її обов'язок.

Щоб не сталося, Верховна Рада має працювати. Про це Кондратюк написала на своїй сторінці у фейсбуці.

Зверніть увагу Найбільший фейк, – Мендель про своє інфікування коронавірусом

Головний законодавчий орган країни повинен працювати на інтереси громадян, проявляти своє лідерство та брати на себе відповідальність перед людьми за ухвалення важливих для країни рішень,

– наголосила Кондратюк.

Посадовиця зауважила, що добре почувається. Окрім того, вона звернула увагу українців на те, що завжди дуже відповідально ставлюся до заходів безпеки – маски та соціальної дистанції.

Зверніть увагу! Наступне засідання Ради у пленарному режимі заплановане на 17 листопада.

Що відомо про коронавірус у Разумкова