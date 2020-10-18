Від початку пандемії в Україні коронавірус забрав життя 5 607 людей. З них переважна більшість – це люди віком понад 60 років.

За словами очільника МОЗ Максима Степанова, в Україні 75,7% від усіх смертей від коронавірусу складають люди у віці старше 60 років. Про це він сказав під час брифінгу, повідомляє 24 канал.

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Саме через таку невтішну статистику Степанов закликав людей, які перебувають у зоні ризику, дотримуватися норм карантину під час небезпечного епідеміологічного періоду.

У нас із загальної кількості померлих людей відсоток людей, які старші 60 років – це 75,7%. Тому дуже прошу вас, громадяни старше 60 років, користуйтеся маскою, дотримуйтесь дистанції, користуйтеся антисептиками,

– наголосив міністр охорони здоров'я.

Зверніть увагу! За минулу добу COVID-19 підтвердили ще у 5 231 людини, недугу змогли подолати 1 264 хворих. Водночас одразу 90 людей померли.

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