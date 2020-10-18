Хто в Україні найчастіше помирає від COVID-19: сумна статистика МОЗ
Від початку пандемії в Україні коронавірус забрав життя 5 607 людей. З них переважна більшість – це люди віком понад 60 років.
За словами очільника МОЗ Максима Степанова, в Україні 75,7% від усіх смертей від коронавірусу складають люди у віці старше 60 років. Про це він сказав під час брифінгу, повідомляє 24 канал.
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Саме через таку невтішну статистику Степанов закликав людей, які перебувають у зоні ризику, дотримуватися норм карантину під час небезпечного епідеміологічного періоду.
У нас із загальної кількості померлих людей відсоток людей, які старші 60 років – це 75,7%. Тому дуже прошу вас, громадяни старше 60 років, користуйтеся маскою, дотримуйтесь дистанції, користуйтеся антисептиками,
– наголосив міністр охорони здоров'я.
Коронавірус в Україні: головне
- Кількість нових хворих на COVID-19 в Україні поступово збільшується. На жаль, ледь не щодня фіксують новий рекорд.
- За прогнозами фахівців, у грудні в Україні може бути 400 тисяч активних хворих на COVID-19, якщо поточна динаміка захворюваності збережеться.
- За останні два тижні кількість активних хворих збільшилася приблизно на 30%.
- Водночас станом на 17 жовтня лікарняні ліжка в країні для пацієнтів з підозрою або коронавірусною хворобою були заповнені на 62,3%.