Колишній міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик, що не вказав у декларації позику в понад мільйон доларів, зможе уникнути відповідальності. Така ж "приємність" чекає і на низку депутатів місцевих рад. А все через скандальне рішення Конституційного Суду.

Своїм рішенням КСУ скасував низку норм антикорупційного законодавства, а це має наслідки, заявляють у НАЗК.

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Ми публікуємо імена тих, кому через рішення КСУ пощастить уникнути відповідальності за декларування недостовірних відомостей. Це – ексміністр, депутати міських і районних рад, судді, директори державних підприємств, урядовці,

– йдеться у повідомленні.

Хто уникне відповідальності через рішення КСУ

Ігор Насалик – ексміністр енергетики та вугільної промисловості, не вказав позику на 1,2 мільйона доларів від фізособи у щорічній декларації.

– ексміністр енергетики та вугільної промисловості, не вказав позику на 1,2 мільйона доларів від фізособи у щорічній декларації. Михайло Чурило – депутат Ужгородської міської ради, лідирує у списку декларантів, у яких виявлено найбільшу суму недостовірних відомостей. Чурило "забув" вказати 95,3 мільйона гривень, які позичив;

– депутат Ужгородської міської ради, лідирує у списку декларантів, у яких виявлено найбільшу суму недостовірних відомостей. Чурило "забув" вказати 95,3 мільйона гривень, які позичив; Віктор Андрєєв – заступник Шевченківської РДА у місті Києві, не вказав у декларації понад 60 мільйонів гривень, які отримав як позику від приватної компанії, яка займається "діяльністю із забезпечення фізичного комфорту".

– заступник Шевченківської РДА у місті Києві, не вказав у декларації понад 60 мільйонів гривень, які отримав як позику від приватної компанії, яка займається "діяльністю із забезпечення фізичного комфорту". Олег Етнарович – депутат Одеської міської ради, занизив вартість нерухомості, якою володіє на 4,7 мільйона гривень, не вказав корпоративні права на 2,1 мільйога гривень, і "забув" про те, що позичив і розмістив на банківських рахунках понад мільйон гривень.

– депутат Одеської міської ради, занизив вартість нерухомості, якою володіє на 4,7 мільйона гривень, не вказав корпоративні права на 2,1 мільйога гривень, і "забув" про те, що позичив і розмістив на банківських рахунках понад мільйон гривень. Руслан Мороз – депутат Володимир-Волинської міськради, занизив вартість нерухомості на майже 400 тисяч гривень, а ще "забув" про те, як позичив третім особам 21,5 мільйона гривень.

У НАЗК додають, що це лише початок. Вони продовжать пулікувати списки тих, кому Конституційний Суд допоміг уникнути відповідальності.