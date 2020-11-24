Українські правоохоронці відкрили понад 5 тисяч кримінальних проваджень через військові злочини на Донбасі та в окупованому Криму. У них фігурують сотні росіян, серед яких і вище політичне та військове керівництво країни-агресора.

Загалом правоохоронці розслідують понад 20 тисяч кримінальних правопорушень. Це злочини, які пов'язані з війною на Донбасі, окупацією Криму та схилянням українських громадян до держзради. Про це розповів заступник генерального прокурора України Гюндуз Мамедов в інтерв'ю ZN.UA.

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Які злочини розслідують правоохоронці

Мовиться про злочини проти національної безпеки України, громадського порядку та порушення міжнародного гуманітарного права.

Якщо говорити конкретніше, то це військові злочини і злочини проти людяності. І там немає жодної різниці – громадянин Росії, України або іншої держави,

– наголосив Мамедов.

Кого мають намір притягнути до кримінальної відповідальності

Статус воєнного злочинця через війну на Донбасі можуть отримати понад сотня людей. Ще близько 230 осіб – це люди, які дотичні до розв'язування та ведення агресивної війни.

Цьогоріч прокуратура повідомила про підозру у вчиненні особливо тяжких злочинів 54 особам. Це учасники злочинних формувань, які порушили закони та звичаї ведення війни, а також працівники російських спецслужб, що схиляють українців до держзради.

Серед підозрюваних і "ватажок" незаконного військового формування. У червні 2014 року він з озброєною групою осіб захопив завод "Ізоляція" в Донецьку і перетворив культурний центр на одну з найстрашніших в'язниць та місць тортур.

Українці, які служать у війську окупанта, не злочинці

Росія примусово призивала і продовжує призивати громадян України до лав своїх збройних сил. За інформацією Мамедова, з початку окупації включно до лютого 2020 року в Криму відбулося 11 призовних кампаній. Щонайменше 25 тисяч осіб змушені служити на стороні країни-агресора. Але вони не злочинці, наголошує заступник генпрокурора, а жертви військових злочинів і можуть розраховувати на захист України.

Зверніть увагу! Прокурори Автономної Республіки Крим 5 листопада оголосили підозри у вчиненні воєнних злочинів "суддям" окупованого Криму. Вони причетні до незаконного створення "Євпаторійського міського суду" півострова.



Колаборантам інкримінують порушення законів та звичаїв війни, а також норм Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.