Конституційний суд визнав неконституційними деякі пункти антикорупційного законодавства. Зокрема, ті, що стосуються електронного декларування. Для вирішення ситуації президент Володимир Зеленський запропонував законопроєкт про звільнення суддів. Однак це не підтримали в ЄС. Пропонуємо вам висловити свою думку: хто винен у конституційній та політичній кризі, що вирують в Україні?

КСУ на закритому засіданні практично скасував антикорупційну реформу в Україні, повідомляє 24 канал.

До речі Від участі у роботі КСУ відмовилися судді, які були проти скасування е-декларування, – ЗМІ

Що відомо про скандальне рішення КСУ

Суд скасував покарання для чиновників за брехню у деклараціях. Також обмежив повноваження НАЗК. Тепер агентство не може проводити моніторинг проявів корупції серед чиновників.

Суспільство засудило таке рішення, а в ЄС натякнули про втрату безвізу.

Законопроєкт Зеленського: що треба знати

Президент після рішення суду скликав засідання РНБО. Згодом Зеленський подав до Ради законопроєкт, яким пропонував звільнити всіх суддів КСУ та визнати рішення суду "нікчемним".

Законопроєкт розкритикували у Раді Європи та Венеціанській комісії. В ЄС зазначили, що припинення повноважень суддів є грубим порушенням Конституції та основного принципу поділу влади.

Однак глава держави наголосив, що відставка суддів – це найбільш ліберальний шлях вирішення ситуації. За його словами, т ільки так Україна зможе вийти з конституційного колапсу.

До слова, спікер парламенту Дмитро Разумков представив альтернативний законопроєкт щодо ліквідації наслідків рішення КСУ. Разумков пропонує деякі зміни до законодавства, згідно з якими зможуть виконати рішення КСУ, але врегулювати роботу НАЗК.

Візьміть участь в опитуванні та висловіть свою думку щодо того, хто винен у конституційній та політичній кризі, яка вирує в Україні.