Один з офіцерів Збройних сил України, який служить на Донбасі, надіслав Яніні Соколовій документи. Згідно з ними, фізична особа-підприємець зареєстрована на ім'я Ткачука І. І. та має місце реєстрації – гуртожиток. Він здійснює надання ритуальних послуг за завищеними цінами.

Такі послуги надавали десятки разів одним і тим самим підприємцем. Зокрема перевезення тіла військового з Донбасу додому у 3 рази перевищувало реальну вартість. Про це повідомила Яніна Соколова на свої фейсбук-сторінці.

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Як це працює

За словами командира військової частини, працює це так: їм телефонують з вищого командування Генштабу і пропонують укласти угоду на ритуальні послуги з конкретним ФОПом.



Хто краде гроші на похованні військових / Фото "Соромно"

Соколова та Олександр Ільїних переглянули низку документів. Офіцер ЗСУ назвав прізвище полковника Віталія Бондаря. Він є представником управління Генштабу Збройних Сил.

Хто такий загадковий Ткачук

Після цього, журналістка зателефонувала Бондарю в ефірі програми "Соромно", щоб запитати:

хто такий загадковий ФОП Ткачука І. І.;

чому він здійснює послуги за високими цінами під прикриттям своїх ФОПів та краде гроші з бюджету.

Полковник Бондар відмовився коментувати, чи знає про схему і Ткачука.

Що з'ясували

За допомогою декларацій та інформації у фейсбуці, інстаграмі і на сайті YouControl, з'ясували:

► ймовірно, полковник Бондар причетний до розкрадання коштів через тендери для свого сімейного бізнесу;

► теща Бондаря Алла Марш також має ФОП та часто виграє тендери щодо постачання у структурі ЗСУ;

► Бондар задекларував 2 ділянки у Києво-Святошинському районі за останні 2 роки;

► його дружина, київський прокурор, стала власницею Range Rover.



Теща Бондаря має ФОП / Фото "Соромно"



Дружина Бондаря – власниця Range Rover / Фото "Соромно"

Хто і як краде гроші на похованні українських воїнів: дивіться відео