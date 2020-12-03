Хто і як краде гроші на похованнях загиблих українських воїнів: фото, відео
Один з офіцерів Збройних сил України, який служить на Донбасі, надіслав Яніні Соколовій документи. Згідно з ними, фізична особа-підприємець зареєстрована на ім'я Ткачука І. І. та має місце реєстрації – гуртожиток. Він здійснює надання ритуальних послуг за завищеними цінами.
Такі послуги надавали десятки разів одним і тим самим підприємцем. Зокрема перевезення тіла військового з Донбасу додому у 3 рази перевищувало реальну вартість. Про це повідомила Яніна Соколова на свої фейсбук-сторінці.
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Як це працює
За словами командира військової частини, працює це так: їм телефонують з вищого командування Генштабу і пропонують укласти угоду на ритуальні послуги з конкретним ФОПом.
Хто краде гроші на похованні військових / Фото "Соромно"
Соколова та Олександр Ільїних переглянули низку документів. Офіцер ЗСУ назвав прізвище полковника Віталія Бондаря. Він є представником управління Генштабу Збройних Сил.
Хто такий загадковий Ткачук
Після цього, журналістка зателефонувала Бондарю в ефірі програми "Соромно", щоб запитати:
- хто такий загадковий ФОП Ткачука І. І.;
- чому він здійснює послуги за високими цінами під прикриттям своїх ФОПів та краде гроші з бюджету.
Полковник Бондар відмовився коментувати, чи знає про схему і Ткачука.
Що з'ясували
За допомогою декларацій та інформації у фейсбуці, інстаграмі і на сайті YouControl, з'ясували:
► ймовірно, полковник Бондар причетний до розкрадання коштів через тендери для свого сімейного бізнесу;
► теща Бондаря Алла Марш також має ФОП та часто виграє тендери щодо постачання у структурі ЗСУ;
► Бондар задекларував 2 ділянки у Києво-Святошинському районі за останні 2 роки;
► його дружина, київський прокурор, стала власницею Range Rover.
Теща Бондаря має ФОП / Фото "Соромно"
Дружина Бондаря – власниця Range Rover / Фото "Соромно"
Хто і як краде гроші на похованні українських воїнів: дивіться відео
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