У "Слузі народу" досі прямо не розповідають, хто фінансуватиме всенародне опитування 25 жовтня, яке анонсував президент Зеленський. Водночас там у загальних рисах описують, як воно проходитиме і хто його буде проводити.

За словами парламентарки зі "Слуги народу" Євгенії Кравчук цим займатиметься громадська організація. А ось яка – стане зрозуміло вже невдовзі. Про це Кравчук розповіла в ефірі "Громадського радіо".

До теми Вже є законопроєкти щодо деяких питань, – Кравчук про опитування від Зеленського

Думаю, що найближчим часом про цю громадську організацію заявлять офіційно. Це буде якась громадська організація, яка буде цим займатись спільно із соціологами,

– уточнила вона.

Кравчук додала, що найімовірніше паралельно вестимуть екзитпол по цьому опитуванню, щоб його можна було оприлюднити одразу та звірити з офіційними результатами.

Хто фінансуватиме опитування

Фінансувати процес, за словами Кравчук, будуть меценати, коштами "українського походження". Хто саме – Кравчук прямо не відповіла. Вона лише додала, що це небайдужі люди.

Зауважимо, що це улюблене формулювання "слуг". Приміром, нардеп Юрченко, якого підозрюють у корупції, теж розповідав про "небайдужих людей", що заплатили за нього заставу й звільнили з СІЗО.

Є багато меценатів небайдужих людей, це не такі великі кошти, які виділять чи уже виділили на такий процес. Політичну відповідальність несе за це ініціатор цього опитування. Я впевнена, що всі оці страшилки найближчим часом будуть розвіяні. Кошти будуть українського походження,

– наголосила Кравчук.

Народна депутатка додала, що хоч опитування не має юридичного впливу, але "рішення у будь-якому випадку буде прийматись у парламенті". Тобто юридично опитування буде закріплене нардепами чи президентом у формі подання відповідного законопроєкту.



За словами Кравчук, орієнтири та напрямки п'яти запитань опитування обирав особисто Володимир Зеленський.

Зауважимо, що кілька днів тому глава держави анонсував проведення всеукраїнського опитування у день місцевих виборів 25 жовтня. Формат не має нічого спільного ані з референдумом, ані з соціологічним дослідженням та юридичної сили не матиме. Найімовірніше, опитування проводитимуть за межами виборчих дільниць.

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