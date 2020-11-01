Процес підрахунку голосів на місцевих виборах та складання протоколів дільничними комісіями завершено. Експерти проаналізували відповідні результати. В Україні середня ціна на скраплений газ для автомобілів становить 12 гривень 70 копійок. Нардепи вирішили втрутитися у таку цінову ситуацію.

24 канал пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.

Поразка на місцевих виборах

Від місцевих виборів 2020 в Україні минув вже тиждень. Надалі сформовані ради будуть заповнені різними партіями. Виборець надав перевагу тим, кого знають і хто показав результати своєї роботи. Багатьом чинним мерам вдалося зберегти своє крісло.

Водночас експерти підсумували – "Слузі народу" не вдалося повторити минулий успіх. Зокрема й через те, що місцеву владу сприймали як опозицію до центральної, від якої почали втомлюватися.

Експерти про підсумки місцевих виборів: дивіться відео

Підвищення цін на автомобільний скраплений газ

Наразі в державі середня ціна на скраплений газ приблизно у 2 рази менше, ніж на бензин марки А-95. Депутати зареєстрували одразу 4 законопроєкти, які можуть змінити ставки акцизного податку на пальне. Кожен проєкт закону передбачає підвищення акцизної ставки на скраплений газ, що означає – підвищення його ціни.

Врегулювання ринку пального: дивіться відео

Де найгірша ситуація з COVID-19 у світі

У Європі та світі продовжує поширюватись COVID-19. У кожній країні діють обмеження відповідно до піку захворюваності серед населення. Влада окремих країн, аби змусити громадян дотримуватися обмежень, запровадила штрафи для порушників карантину.

Ситуація з COVID-19 у світі: дивіться відео

Як триває передвиборча кампанія кандидатів у президенти США

Президентська кампанія у США може стати рекордною за кількістю скандалів. Кандидат від демократів Байден та республіканець Трамп намагаються використати недосконалість біографії конкурента на свою користь. Початком активної боротьби між ними можна назвати скандал навколо нібито тиску на президента України.

Президентська кампанія у США: дивіться відео

Безвіз з ЄС під питанням через рішення КСУ

Україна через антидержавне рішення Конституційного Суду може втратити безвіз з Європою та відкотитися назад в часи президента-втікача. Боротьба з корупцією залишається ключовою вимогою ЄС до України, від неї залежить підтримка Заходом України

Україна може втратити безвіз з ЄС: дивіться відео