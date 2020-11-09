Багато хто зі світових лідерів уже привітав обраного президента США Джо Байдена з перемогою на виборах. Щоправда, є ті, хто цього ще досі не зробив. Мовиться передусім про лідерів Росії, Туреччини та Китаю.

Таке мовчання з їхнього боку може говорити як про дипломатичні виклики, що стоять перед Байденом, так і про нетрадиційний підхід Трампа. Про це пише видання Bloomberg.

А хто вже привітав Як реагує світ на перемогу Байдена на виборах у США

Росія

Журналісти підкреслюють, що жоден іноземний лідер у часи Трампа не мав такий вигляд, як Путін. Мовиться про взаємини двох президентів.

Передусім про те, що Трамп спершу заявив про втручання Росії у вибори, на яких чинний господар Білого дому переміг. А опісля він відмовився засуджувати свого російського колегу, навіть попри геополітичну стратегію США щодо України, Сирії та Близького Сходу.

Отже, підкреслюють автори матеріалу, за Байдена може повернутися більш конфронтаційний підхід до Росії.

Щоправда, раніше речник російського президент Дмитро Пєсков зазначав, що Путін привітає обраного президента, коли будуть відомими не попередні, а остаточні результати.

Туреччина

За словами представників видання, президент країни Реджеп Таїп Ердоган отримав неабияку користь з нетрадиційного підходу Трампа до Близького Сходу, а також війни в Сирії.

Крім того, він досі не потрапив під санкції за те, що Росії купила турецьку систему протиповітряної оборони С-400. Також переконав Трампа вивести війська США з курдських районів на півночі Сирії та направив свої сили до цієї зони. А такий перебіг подій шокував багатьох.

Президент Ердоган, він – жорсткий. Але я знаходжу спільну мову з ним,

– висловлювався свого часу Трамп.

І хоча Ердоган вже привітав Гвінею, що в Західній Африці, із вибором. Однак, Байдена вітати не поспішає – мабуть, через те, що Трамп продовжує жалітися на крадіжку голосів.

Китай

Проте, що Пекін не поспішає вітати Байдена з перемогою, заявив офіційний представник МЗС КНР Ван Веньбінь.

"Ми знаємо, що Байден вже оголосив про перемогу на виборах, і ми розуміємо, що результат виборів може визначитися за підсумками проведення американських правових процедур", – сказав він.

Журналісти додають, що так китайський президент Сі Цзіньпін хоче уникнути гніву з боку Трампа, який все ще змагається за перемогу. Водночас за Байдена стратегічне суперництво між двома країнами може продовжитися.

Китайські урядові радники очікують, що адміністрація обраного президента дасть відсіч напористості Китаю, яка зростає. Також Вашингтон може об'єднатися з союзниками, щоб протистояти Пекіну щодо репресій у Гонконзі та боротьбі з уйгурами. Останні – мусульмани та народ тюркського походження на північному заході Китаю. Можуть розвинутися й тісні взаємини США та Тайваню, який сперечається з Китаєм за звання найбільшої економіки світу.

Додамо, напруженість між США та Китаєм посилилася за президентства Трампа, особливо в галузях торгівлі, безпеки технологій і щодо коронавірусу, який зародився у Китаї.

9 листопада китайські державні ЗМІ опублікували статті, в яких мовиться, що подальші взаємини зі США можуть відновитися до стану більшої передбачуваності, зокрема в питаннях торгівлі. Державна газета Global Times, зі свого боку, написала, що Пекін повинен якомога ретельніше взаємодіяти з командою Байдена, визнаючи малоймовірність того, що США послаблять тиск на Китай у низці питань, зокрема щодо Гонконгу.

Хто ще не привітав Байдена

Президент Мексики Андрес Обрадор – заявив, що зробить це до завершення всіх правових процедур.

Популістський лідер Бразилії Жаір Больсонару – його називають "Трампом тропіків".

Очільник КНДР Кім Чен Ин – у нього з США тривалий час зберігалася напруженість у взаєминах. Щоправда, з Трампом Кіму вдалося провести у 2018 році три зустрічі, які змінили ситуацію.

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