У соціальній мережі поширився новий челендж, у якому користувачі розповідають, коли грішили на дорогах, але при цьому божаться більше не повторювати помилок і закликають українців дотримуватися правил дорожнього руху. Як з'ясувалося, одкровення зірок приурочені до запуску нової функції пошуку й оплати штрафів, яка також з'явилася і в додатку WOG PRIDE.

Популярний блогер Андрій Трушковський на своїй сторінці в Instagram виставив історію про те як дізнався про штраф лише через пів року. Андрій згадує, що одного разу поліціянт спробував виписати блогеру протокол за зупинку у смузі громадського транспорту. На той момент Трушковському, здавалося, вдалося довести, що порушення не було. Однак в підсумку через 6 місяців на адресу прописки він отримав і протокол, і штраф у подвійному розмірі. Через це процес продажу автомобіля ускладнився, не кажучи вже про те, скільки часу та коштів було витрачено даремно.

Український автогонщик, дріфтер Олександр Гринчук, для якого швидкість частина роботи, а в повсякденному житті – зло. Попри те, що Гринчук уважно ставиться до всіх правилами ПДР, недавно він виявив неоплачений штраф тримісячної давності. Імовірно, спортсмен порушив швидкість, коли пересувався по трасі "Київ-Одеса" і добирався до чергового місця змагань. Олександр Гринчук зізнався, що перевищити швидкість міг рано вранці через незручних підйомів. Порушення зафіксувала нова придорожня камера.

Шоумен і ведучий Дядя Жора також зізнався, що, на жаль, порушував ПДР. У сторіз на офіційній сторінці в Instagram український шоумен розповів про штраф за незначне перевищення швидкості. Дядя Жора поспішив його оплатити.





Розробники програми WOG PRIDE, де з'явилася функція "Штрафи", запевняють, що хоч нова безкоштовна послуга і спростить життя водіям, але, сподіваються, що їх користувачі частіше будуть зупинятися на пошуку штрафу, а до оплат справа не дійде, тому що, вірять, що українці порушувати будуть все менше і менше, тому в додатку отримання штрафу не буде показано.

Бережіть себе, своїх близьких і дотримуйтесь порядок на дорогах, щоб всі були цілими і неушкодженими!

– закликають на WOG.