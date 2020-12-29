Президент Зеленський звільнив Сергія Кривоноса з посади заступника секретаря РНБО. На цій посаді генерал-майор пробув від березня 2019 року. Що відомо про Сергія Кривоноса, а також, чи пов'язані його нещодавні висловлювання щодо заяв президента зі звільненням – далі.

Володимир Зеленський 29 грудня підписав указ про звільнення Сергія Кривоноса з поста заступника секретаря РНБО. Генерала направили у розпорядження Міністерства оборони. Біографію Сергія Кривоноса читайте у матеріалі 24 каналу.

Що відомо про Сергія Кривоноса?

Народився Сергій Кривонос 26 липня 1970 року у Кременчуці на Полтавщині.

Важливо Кривоноса звільнили з посади заступника секретаря РНБО

Освіта – Кременчуцьке професійно-технічне училище №19; Київське вище загальновійськове командне Червонопрапорне училище імені Фрунзе (заклад вищої освіти після ліквідації приєднали до Одеського інституту Сухопутних військ); Національний університет оборони України імені Черняховського.

Кар’єру Кривонос почав з роботи на кременчуцькому нафтопереробному заводі.

У грудні 1988 року його призвали до війська.

У 2000-их роках Кривонос очолював 8-ий Хмельницький полк спеціального призначення. Двічі виводив полк у найкращі частини ЗСУ за підсумками року.

У 2009 – 2010 роках був начальником факультету аеромобільних військ і розвідки академії Сухопутних військ імені Петра Сагайдачного, переходив на штабні щаблі.

Російське збройне вторгнення в Україну застало Кривоноса на посаді начальника штабу – першого заступника командувача ВДВ. Військовий відразу долучився до місії з евакуації з-за лінії фронту екіпажів захопленої ворогом авіатехніки. Постійно перебував у зоні АТО.

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Кривонос командував обороною Краматорського аеропорту

У 2014 році особисто командував обороною Краматорського аеродрому, яка призвела до значних втрат у лавах проросійських бойовиків.

Того ж року Кривоноса призначили начальником Управління спеціальних операцій Генштабу ЗСУ. Полковник і його команда розробили стратегію побудови українських Сил спеціальних операцій у співпраці з представниками НАТО. Але, за даними журналіста Юрія Бутусова, начальник Генштабу Віктор Муженко негласно усунув Кривоноса від реалізації програми підготовки ССО, через особистий конфлікт.

Взимку 2016 року наказом міністра оборони Кривонос був призначений першим заступником командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Брав участь у багатьох міжнародних навчаннях.

Кривонос нагороджений державним орденом Богдана Хмельницького III ступеня за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

На першу річницю визволення Краматорська від російсько-терористичних військ Кривонос отримав недержавний орден "Народний Герой України".

Що відомо про статки Кривоноса

У своїй декларації за 2019 рік Кривонос задекларував квартиру у Хмельницькому на 84,5 квадратних метра.

Щодо грошей, то він задекларував річний дохід у розмірі 891 749 гривень. Його дружина Олена заробила за рік 233 646 гривень, а донька Анна – 61 556 гривень.

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Що відомо про президентські амбіції Кривоноса

Торік Кривоноса висунула кандидатом на президентські вибори політична партія "Воїни АТО". ЦВК зареєструвала його кандидатуру 5 лютого 2019 року.

У передвиборчій програмі Кривонос вказував головним своїм завданням на посаді президента – перемогу над країною-агресором. Для цього він пропонував провести реформу української армії відповідно до стандартів НАТО, створити професійну контрактну армію, запровадити загальну громадянську військову освіту, запровадити правові засади для створення та розвитку приватних військових компаній, ініціювати створення коаліції держав, зацікавлених у падінні кремлівського авторитарного режиму, відновленні територіальної цілісності України та інших країн.

Проте вже 6 березня 2019 року Кривонос відмовився від участі у подальших передвиборчих перегонах.

У себе на фейсбук-сторінці Кривонос написав, що прийняв рішення зняти свою кандидатуру після робочого візиту до США, "під час якого були обговорені ключові питання щодо подальших кроків з розвитку сектора безпеки і оборони країни".

Кривонос зазначив, що при збереженні ризику відкритої агресії РФ проти України вважає недоцільним змінювати Верховного головнокомандувача, яким тоді був президент Петро Порошенко.

Робота Кривоноса в РНБО за президентства Зеленського

Володимир Зеленський 29 листопада 2019 року звільнив Кривоноса з посади голови Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю. Окрім того, Кривонос звільнений з робочої групи з підготовки пропозицій щодо зміцнення обороноздатності держави. Тоді обговорювали буцімто звільнення Кривоноса з РНБО, але згодом з'ясувалося, що мовиться лише про склад цих двох комісій.

Тоді у РНБО це пояснили перерозподілом функціональних обов'язків і заявили, що Кривонос залишається на посаді заступника секретаря відомства, а також додали, що за необхідності його можуть повернути в розпорядження Міноборони. Зрештою, – так і сталося.

Цікаво, що теперішнє справжнє звільнення Кривоноса відбулося фактично відразу після його критичних заяв на адресу президента Зеленського.

"Ми не м'ясом воюємо"

Так, Зеленський в одному зі своїх інтерв’ю заявив, що при повномасштабному наступі Росії, буде "велика війна". Тоді, за переконанням президента, доведеться мобілізувати всіх: і чоловіків, і жінок.

Кривонос розкритикував такі припущення. Він заявив, що реалізувати це буде практично не можливо. Крім того, за словами генерала, перед мобілізацією людей потрібно навчити, адже "ми не м'ясом воюємо".

Скандал з Арестовичем

Ще одне скандальне висловлювання Кривоноса стосувалося речника української делегації в ТКГ Олексія Арестовича.

Він назвав його "маніпулятором чистої води" та заявив, що у листопаді 2018 року Арестович завів на мінне поле групу снайперів з Десни, де 2 загинули, а 3 були тяжко поранені.