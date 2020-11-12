Хворі на COVID-19 Зеленський та Єрмак лікуються у "Феофанії": що відомо
Президент Володимир Зеленський та голова Офісу Президента Андрій Єрмак 9 листопада повідомили, що інфікувались коронавірусом. Зараз і Зеленський, і Єрмак лікуються у лікарні "Феофанія" – в ізольованих палатах.
Палата президента – зі спецобладнанням
У палаті глави держави встановлений спецзв'язок. Про це повідомив радник Єрмака Михайло Подоляк в інтерв'ю "Українській правді".
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Там обладнаний спеціальний кабінет, в якому президент може проводити наради. Ось сьогодні проводив багато селекторних нарад,
– повідомив він.
Єрмак з Зеленським спілкуються телефоном
У Єрмака теж окрема палата, проте вже без спеціальних функцій. Подоляк наголосив, що і президент, і глава ОПУ дотримуються стандартного графіка роботи. Єдине обмеження – ізоляція. Навіть між собою Єрмак та Зеленський спілкуються телефоном.
Що відомо про коронавірус у Зеленського
За словами прессекретарки глави держави Юлії Мендель, Зеленський почуває себе нормально. Поки у нього лише один симптом хвороби – підвищена температура. Увесь Офіс Президента перейшов на роботу у спецрежимі.
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