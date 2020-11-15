Хворий на COVID-19 Степанов планує пройти період лікування, як звичайний пацієнт
Напередодні очільник МОЗ Максим Степанов отримав позитивний тест на коронавірус. Міністр охорони здоров'я зауважив, що хоче на собі оцінити, як працює протокол лікування коронавірусу в Україні.
Також Степанов заявив, що планує пройти період лікування, як звичайний пацієнт. Про це очільник МОЗ написав на своїй сторінці у фейсбуці.
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Що Степанов сказав про своє лікування
Як пояснив міністр охорони здоров'я, це дозволить йому побачити ситуацію з лікуванням в Україні. Він зазначив, що поточна ситуація дозволить йому виявляти проблеми й вирішувати їх у реальному часі.
Звичайно, кожен день я буду ділитися інформацією в соцмережах про свій "шлях пацієнта". Моє завдання – виявляти найгостріші проблеми, і вирішувати їх в реальному часі,
– сказав Степанов.
Відеозвернення Максима Степанова: дивіться відео
Максим Степанов отримав позитивний тест на коронавірус 14 листопада. Наразі урядовець перебуває на самоізоляції. Він додав, що працюватиме дистанційно.
Яка зараз ситуація з СOVID-19 в Україні
- З початку епідемії коронавірусу в Україні зафіксовано 535 857 випадків зараження. За минулу добу, 14 листопада, лабораторії повідомили про ще 10 681 хворого.
- На жаль, зросла і кількість летальних випадків: за вчора, 14 листопада, померли від ускладнень 95 людей. Загалом в Україні зафіксували 9 603 жертви COVID-19. 2 633 пацієнти одужали за добу. Загалом – 241 444.
- У Всесвітній організації охорони здоров'я сказали, що Україна ймовірно, зможе отримати першу партію ефективної та зареєстрованої вакцини від коронавірусної інфекції у другому кварталі 2021 року.
- Уряд зарезервував у бюджеті 2,6 мільярда гривень, які витратять на вакцинацію населення від COVID-19.
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