Напередодні очільник МОЗ Максим Степанов отримав позитивний тест на коронавірус. Міністр охорони здоров'я зауважив, що хоче на собі оцінити, як працює протокол лікування коронавірусу в Україні.

Також Степанов заявив, що планує пройти період лікування, як звичайний пацієнт. Про це очільник МОЗ написав на своїй сторінці у фейсбуці.

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Що Степанов сказав про своє лікування

Як пояснив міністр охорони здоров'я, це дозволить йому побачити ситуацію з лікуванням в Україні. Він зазначив, що поточна ситуація дозволить йому виявляти проблеми й вирішувати їх у реальному часі.

Звичайно, кожен день я буду ділитися інформацією в соцмережах про свій "шлях пацієнта". Моє завдання – виявляти найгостріші проблеми, і вирішувати їх в реальному часі,

– сказав Степанов.

Відеозвернення Максима Степанова: дивіться відео

Максим Степанов отримав позитивний тест на коронавірус 14 листопада. Наразі урядовець перебуває на самоізоляції. Він додав, що працюватиме дистанційно.

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