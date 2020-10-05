Хворий на коронавірус Трамп "прокатався" в авто біля госпіталю: відео
Хворого на коронавірус президента США Дональда Трампа помітили в машині біля госпіталю. Глава США їхав у автомобільному кортежі та махав прихильникам.
У салоні авто Трамп перебував у масці. Про це повідомляє CNN.
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Автомобільний кортеж рухався повільно, тож президент помахав своїм прихильникам, які зібрались біля госпіталю. Пізніше у твітері президент подякував людям за підтримку.
Вони люблять нашу країну і бачать, як ми робимо її величнішою, ніж будь-коли раніше,
– зауважив Трамп.
Коронавірус у Трампа: що відомо
- Трамп повідомив, що разом з дружиною захворів на коронавірус 2 жовтня.
- Протягом наступної доби президента забрали до Національного військово-медичного центру Волтера Ріда.
- За інформацією американських ЗМІ, стан глави США погіршився та він потребував кисневої терапії. Сам Трамп запевняв, що почувається краще.
- Лікар президента розповів, що його можуть виписати з госпіталю вже 5 жовтня.